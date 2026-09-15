Российские дилеры сообщили о нехватке гибридных автомобилей и электромобилей

На российском рынке сохраняется нехватка отдельных моделей и комплектаций гибридных автомобилей и электромобилей. Однако говорить о полном отсутствии таких машин не приходится. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов накануне форума автобизнеса CarX 2026, который состоится 6 октября в Москве.

«Главная причина достаточно проста – рынок оказался не готов к такой скорости роста спроса. Производители, импортеры и дилеры формировали производственные планы, заказы и складские запасы исходя из нормального сценария развития сегмента. Но начиная с июня ситуация изменилась

значительно быстрее прогнозов», - комментирует Юрий Блинов.

Генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко отметил, что российские автомобили выпускаются в рамках достаточно сложного цикла поставок комплектующих. В основном речь идет о крупноузловой сборке. Запас компонентов, рассчитанный на объем продаж до резкого роста спроса, составляет от 3 до 6 месяцев. Быстро увеличить производство при таких условиях невозможно.

«Среди наиболее дефицитных сегодня – автомобили Voyah, в том числе Free и Dream, новые модели ESTEO EXLANTIX ET8, Deepal G318, Evolute i-SAPACE и i-JOY, а также Geely EX5. Отдельная ситуация с Voyah Dream: прежнюю версию сняли с производства, а выпуск автомобиля в новом кузове еще не начался. ET8 также только вышел на рынок. В целом в дефиците сейчас оказываются практически все модели, которые продаются большими объемами и становятся бестселлерами», - констатирует директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что уже в сентябре – октябре 2026 года дефицит начнет уменьшаться. Этому будут способствовать рост локального производства и появление новых моделей. Кроме того, значение будет иметь расширение логистических цепочек, в особенности для китайских брендов, поставляемых по параллельному импорту.

По его мнению, полностью стабилизировать ситуацию удастся к концу 2026 года – первому кварталу 2027-го, если нынешние темпы производства и поставок сохранятся.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий полагает, что на любом свободном от регулирования рынке дефицит остается краткосрочным явлением. Со временем происходит естественная балансировка: предложение увеличивается и становится качественнее, однако ценовые условия для покупателей ухудшаются.

Подробнее о ситуации с дефицитом гибридов и электромобилей в России читайте в рубрике «Экспертное мнение».