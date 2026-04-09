Дилеры ожидают увеличения автомобильного рынка в апреле

Российский рынок новых автомобилей в апреле, по прогнозам экспертов, может показать более высокие результаты по сравнению с мартом. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. По его оценке, объем продаж в апреле составит от 110 до 115 тысяч машин.

Генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что текущая динамика продаж сохраняется на стабильном уровне. По его словам, если производители обеспечат необходимое наличие автомобилей, то показатели апреля могут остаться на уровне марта.

Глава ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский добавил, что первые недели апреля прошли успешно. «Апрель начался хорошо, погода отличная и настроение у людей тоже вполне хорошее, чтобы совершать покупки. В апреле мы прогнозируем хорошую активность и рост продаж по отношению к марту: +20% вполне ожидаем», — отметил он.

По итогам марта 2026 года, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК», в России было продано 104,3 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель на 30,6% превышает результат марта прошлого года. Таким образом, российский авторынок впервые за последние три месяца преодолел отметку в 100 тысяч реализованных машин. В январе и феврале продажи находились на уровне 80 тысяч автомобилей.

