Дилеры ждут выхода кроссовера LADA Azimut

Демонстрационные кроссоверы LADA Azimut начнут появляться в шоу-румах в октябре. Уже в ближайшее время потенциальные покупатели смогут осмотреть новую модель. Товарные автомобили поступят в дилерские центры в ноябре. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По оценке эксперта, Azimut способен войти в тройку самых продаваемых автомобилей бренда LADA и занять долю не менее 10%. Одним из факторов успеха может стать высокий спрос на автомобили SUV-сегмента. «Основная тройка конкурентов – это Haval Jolion, TENET T4L, Belgee X50. Преимущество кроссовера LADA Azimut – это максимальная адаптированность к российским зимним условиям, в том числе благодаря уникальной зимней опции: обогреву боковых передних стекол. Другие важные преимущества – доступность запчастей и стоимость эксплуатации», - комментирует Шапринский.

Как полагает Александр Шапринский, у LADA Azimut есть потенциал стать новым бестселлером SUV-сегмента. Однако для этого модели потребуется время, чтобы завоевать доверие российских покупателей. Кроме того, важную роль сыграют усилия менеджмента бренда LADA по ее продвижению.

Серийное производство нового флагманского кроссовера LADA Azimut стартовало на АВТОВАЗе 25 сентября этого года. На первом этапе модель будет оснащаться модернизированными атмосферными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. В линейку трансмиссий войдут 6-ступенчатая «механика» и вариатор. В дальнейшем автомобиль также получит новый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в связке с классическим «автоматом».