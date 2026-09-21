Дилеры ожидают появления гибридного кроссовера Voyah Taishan

В конце сентября дилерские центры начнут получать новый гибридный кроссовер Voyah Taishan. Как сообщил агентству «АВТОСТАТ» директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов, сначала в салоны поступят тестовые экземпляры, которые позволят клиентам познакомиться с моделью вживую. Поставка первых товарных автомобилей запланирована на октябрь.

Основными конкурентами Voyah Taishan Николай Иванов считает автомобили Zeekr и LiXiang, а также модели BMW, Audi и Mercedes-Benz. «Ключевое преимущество Taishan дает локализация на заводе в Липецкой области. Автомобиль полностью адаптирован под российские условия. Модель имеет все шансы занять лидирующую позицию в своем сегменте», - комментирует Николай Иванов.

Флагманский кроссовер Voyah Taishan уже можно заказать у официальных дилеров бренда. Стоимость модели начинается от 9 775 000 рублей. Кроме того, новинка участвует в государственной программе льготного автокредитования. В ее рамках покупатели гибридных автомобилей получают субсидию в размере 35%, но не более 925 000 рублей.

Длина полноразмерного кроссовера Voyah Taishan составляет 5,2 м, ширина — 2 м, высота — 1,8 м. В салоне предусмотрено 6 мест, расположенных по схеме 2+2+2. Оснащение включает проекционный дисплей с дополненной реальностью, встроенный холодильник, складные столики, двухсекционную панорамную крышу и потолочный экран для развлечений во время поездки.

Гибридная система построена на базе 800-вольтовой архитектуры и включает два электродвигателя. Их суммарная максимальная мощность достигает 517 л.с., а крутящий момент — 695 Нм. Комбинированный запас хода автомобиля составляет 1 120 км, при этом на «чистом» электричестве кроссовер способен проехать до 280 км.

Для российского рынка Voyah Taishan доработали. Бензиновый двигатель здесь используется исключительно в качестве генератора, заряжающего тяговую батарею емкостью 62,5 кВтч. Последовательная гибридная силовая установка соответствует транспортному налогу, который рассчитывается исходя из 30-минутной номинальной мощности в размере 197 л.с.

Поворот задней оси на 8 градусов позволяет обеспечить радиус разворота 5,4 м. За плавность хода отвечает трехкамерная интеллектуальная пневмоподвеска, которая мгновенно реагирует на особенности дорожного покрытия.