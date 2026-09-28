Дилеры ожидают выхода флагманского кроссовера TENET T9

Дилерские центры ожидают, что кроссовер TENET T9 поступит в продажу в самое ближайшее время. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов. Он считает, что наибольший интерес покупателей может вызвать начальная комплектация «Прайм». В данном сегменте клиенты уже рассчитывают на мощный двигатель, полный привод и высокий уровень оснащения — все эти характеристики предусмотрены в базовой версии.

По словам эксперта, TENET T9 предстоит конкурировать с сильными соперниками. В первую очередь речь идет о Geely Monjaro, Volga, Chery Tiggo 9, GAC GS8 и JELAND J8. В наиболее дорогих исполнениях модель также может частично пересекаться с более дорогими SUV.

«Я бы не ожидал, что T9 станет основной объемообразующей моделью TENET: массовый объем закономерно останется за более доступными кроссоверами. Но роль T9 шире непосредственных продаж. Это halo-модель, которая поднимает восприятие всего бренда и позволяет клиенту оставаться внутри TENET при переходе в более высокий класс автомобиля. По нашей предварительной оценке, после выхода модели на стабильные поставки T9 способен формировать порядка 10 – 15% продаж TENET в «Авилон». При удачном сочетании наличия автомобилей, финансовых программ и сохранении текущего ценового позиционирования потенциал может быть выше», - комментирует Юрий Блинов.

На первом этапе продаж флагманский кроссовер TENET T9 будет представлен в 5-местной версии. Автомобиль предложат в комплектациях «Прайм» и «Ультра» стоимостью 3 949 000 рублей и 4 299 000 рублей соответственно. Позже модель появится также с 7-местной компоновкой салона.

Габариты полноразмерного кроссовера TENET T9 составляют 4 810 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 741 мм в высоту. Колесная база автомобиля равна 2 800 мм. Модель оснащается 2-литровым рядным турбированным двигателем мощностью 245 л.с., который работает в связке с 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач и интеллектуальным полным приводом.