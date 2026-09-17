Дилеры объяснили причины снижения авторынка в августе

В августе 2026 года в России продали 114,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6,5% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные АО «ППК»*. Таким образом, российский авторынок впервые за последние 7 месяцев продемонстрировал отрицательную динамику.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ольга Петрова рассказала агентству «АВТОСТАТ», что на результат августа повлияли сразу несколько факторов. Среди них традиционное летнее снижение активности, сохраняющаяся высокая стоимость кредитования, осторожность покупателей, а также изменения скидочных программ и цен на отдельные модели. При этом к концу месяца покупательская активность начала восстанавливаться.

«Августовский результат я бы не рассматривала как начало нового нисходящего тренда на российском авторынке. Скорее, это коррекция после достаточно сильного июля, который стал лучшим месяцем 2026 года», - констатирует Ольга Петрова.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Павел Шевченко напомнил, что в июле 2026 года российский авторынок вырос на 5% по сравнению с июнем и на 1,2% относительно июля 2025-го. По его словам, август стал периодом естественной коррекции: рынок отреагировал на спрос будущих периодов. Кроме того, россияне откладывают приобретение автомобилей до осени, ожидая восстановления деловой активности и возможного снижения ключевой ставки по итогам заседания ЦБ в сентябре.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов связывает отрицательную динамику год к году прежде всего с высокой базой прошлого года. Во второй половине 2025-го спрос оставался повышенным: покупатели старались приобрести автомобили до изменения правил расчета утилизационного сбора с 1 декабря. В связи с этим отдельные месяцы 2026 года могут оказаться ниже прошлогодних показателей. Однако накопленный результат за 8 месяцев сохраняется в плюсе примерно на 9% и точнее отражает состояние рынка, чем сравнение одного месяца.

«Рынок вышел из режима постоянных шоков и стал более равномерным. В сравнении с сильными осенними месяцами 2025-го отрицательная динамика год к году еще может повториться, но это не обязательно будет означать начало нового спада. Внутри 2026 года мы видим постепенное восстановление рынка, хотя помесячная динамика остается нелинейной», - комментирует Николай Иванов.

О дальнейших изменениях на российском авторынке расскажут в рамках масштабного форума автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября. Условия участия доступны здесь.

Фото: АВТОСТАТ