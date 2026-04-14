Дилеры раскрыли причины мартовского роста продаж автомобилей

В марте 2026 года в России было реализовано 104,3 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель на 30,6% превысил результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

Впервые за последние три месяца объем продаж новых автомобилей превысил отметку в 100 тысяч единиц. Для сравнения, в январе и феврале текущего года российский авторынок не поднимался выше 80 тысяч автомобилей.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий в беседе с агентством «АВТОСТАТ» отметил, что основной причиной роста в марте стал отложенный спрос, который накопился за два предыдущих месяца. По его словам, если не учитывать влияние ряда искусственных факторов, связанных с изменениями в государственном регулировании — такими как ставка Центрального банка, порядок расчета утилизационного сбора, субсидии на локализованные модели, колебания курса рубля, налоговое законодательство и новые требования к такси, — март традиционно отличается высоким сезонным спросом. Существенное влияние на продажи оказало и увеличение предложения на рынке: чем больше автомобилей появляется в продаже, тем активнее импортеры инвестируют в продвижение продукции.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский добавил, что продажи в этом году начали расти раньше, чем ожидалось. По его словам, спрос подстегнули действия импортеров и снижение ключевой ставки, что стало дополнительным стимулом для покупателей.

Андрей Терлюкевич, возглавляющий ГК «АвтоСпецЦентр», подчеркнул, что март показал впечатляющий рост по сравнению как с февралем 2026 года, так и с мартом 2025 года. Продажи превзошли ожидания большинства аналитиков, а рынок начал активно восстанавливаться уже со второй недели марта. Среди ключевых факторов роста эксперт отметил события на Ближнем Востоке, приведшие к ослаблению рубля, а также внедрение нового порядка расчета утилизационного сбора для автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС, который должен был начать действовать с 1 апреля.

