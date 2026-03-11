Главная Новости Легковые автомобили Дилеры поделились прогнозом по продажам автомобилей на март
Продажи новых автомобилей в России в марте 2024 года могут вырасти на 10–15% благодаря скидкам и запасам дилеров перед изменениями правил ввоза авто.
Редакция
11.03.2026, 08:11·2 мин
Фото: Autostat.ru

В марте российский рынок новых автомобилей может показать незначительный рост по сравнению с февралем — на уровне 10-15%. Основной причиной этого эксперты называют постепенное привыкание потребителей к обновленным ценам. Об этом заявил коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский в интервью агентству «АВТОСТАТ».

Дополнительным фактором увеличения спроса, по мнению специалистов, может стать ожидаемое изменение правил ввоза автомобилей. В преддверии этих изменений покупатели проявляют повышенный интерес к машинам из старых складских запасов у дилеров.

Директор по продажам новых автомобилей холдинга MAJOR Дмитрий Паршенцев отмечает, что рынок постепенно оживляется. Он обращает внимание на то, что отдельные производители, такие как Changan и GAC, предоставили в марте дополнительные скидки, что способствует привлечению покупателей. По оценкам Паршенцева, мартовские продажи могут достичь 90 тысяч автомобилей.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский прогнозирует восстановление активности на автомобильном рынке во второй половине марта, когда весенние погодные условия станут ощутимее. Однако он отмечает, что влияние геополитической ситуации, в частности, события на Ближнем Востоке, может снизить покупательскую активность, особенно если нестабильность затянется. По его словам, отсутствие уверенности в завтрашнем дне затрудняет принятие решений о покупке крупных товаров, тем более в кредит.

