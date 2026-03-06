Дилеры спрогнозировали объем корпоративных продаж автомобилей в 2026 году

По итогам 2026 года объем корпоративных продаж автомобилей в России может достичь отметки 170–190 тысяч единиц. Рыночная доля корпоративного сегмента, по прогнозам, составит около 14–15%. Такие данные агентству «АВТОСТАТ» предоставил Александр Кочетков, директор департамента корпоративных продаж АГ «Авилон». Эксперт отметил, что сегмент стабилизируется, однако существенного прироста по сравнению с результатами 2025 года не ожидается.

Александр Кочетков подчеркнул, что в первом полугодии 2026 года возможно небольшое снижение корпоративных продаж. По его словам, это связано с тем, что в конце 2025 года значительное количество таксопарков и корпоративных клиентов уже приобрело автомобили, что сказалось на уровне текущего спроса. Однако во второй половине 2026 года прогнозируется восстановление и оживление спроса в корпоративном секторе.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов также считает, что в 2026 году на рынке корпоративных продаж не произойдет существенных изменений. Он отметил, что компания активно взаимодействует с разными участниками рынка — от крупных до средних компаний, которые закупают автомобили для каршеринга и такси, и не видит оснований для значительного оживления. По его оценке, доля корпоративных продаж останется примерно на уровне 15% от общего объема рынка.

Генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский полагает, что в следующем году продолжится снижение доли корпоративных продаж в общем объеме автомобильного рынка. По его мнению, экономическая ситуация в стране не показывает признаков улучшения, однако уже в 2027 и 2028 годах возможен рост. Ключевым фактором, способным повлиять на динамику, остаются государственные программы поддержки — субсидии и скидки по лизингу, которые могут придать рынку новый импульс.

Схожей точки зрения придерживается Евгений Кабанов, директор управления по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ГК «Аларм-Моторс». Он отмечает, что на данный момент отсутствуют позитивные факторы, способные существенно увеличить продажи в корпоративном сегменте. По словам эксперта, изменения налогового законодательства и корректировки в утилизационном сборе приводят к росту издержек и цен на автомобили, что негативно сказывается на спросе. Кабанов считает, что снижение ключевой ставки Центробанка до 10% могло бы оказать положительное влияние, однако пока компания ожидает, что объем продаж будет на уровне 90–100% от прошлогодних показателей.

Стоит напомнить, что по данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «ППК», в 2025 году юридические лица в России приобрели 191,5 тысячи новых легковых автомобилей, что составило 14,4% от общего объема рынка. При этом доля корпоративных продаж сокращается уже третий год подряд, начиная с 24,2% в 2022 году.

Фото: АВТОСТАТ