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Количество дилерских центров АМБЕРАВТО увеличилось до 29.

АМБЕРАВТО расширил дилерскую сеть с 18 до 29 центров: новые площадки открылись в девяти городах России, по официальным данным завода Автотор.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2026, 16:10·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Сеть дилерских центров бренда АМБЕРАВТО расширилась с 18 до 29 площадок. Информация об этом опубликована на официальном сайте завода «Автотор».

Новые центры начали работу в Севастополе, Брянске, Обнинске, Ставрополе, Перми, Минеральных Водах, Самаре, Волгограде и Оренбурге. Еще один дилерский центр открылся в Москве.

В июне этого года калининградский завод «Автотор» сообщил о сборке новой партии электрокаров АМБЕРАВТО А5 в рамках новой производственной программы. До конца года компания намерена выпустить около 3 500 экземпляров этой модели.

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