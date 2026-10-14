Количество дилерских центров АМБЕРАВТО увеличилось до 29.

Сеть дилерских центров бренда АМБЕРАВТО расширилась с 18 до 29 площадок. Информация об этом опубликована на официальном сайте завода «Автотор».

Новые центры начали работу в Севастополе, Брянске, Обнинске, Ставрополе, Перми, Минеральных Водах, Самаре, Волгограде и Оренбурге. Еще один дилерский центр открылся в Москве.

В июне этого года калининградский завод «Автотор» сообщил о сборке новой партии электрокаров АМБЕРАВТО А5 в рамках новой производственной программы. До конца года компания намерена выпустить около 3 500 экземпляров этой модели.