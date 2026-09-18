Дилер сообщил о первых продажах внедорожника ESTEO MX

В течение первого месяца продаж среднеразмерного внедорожника ESTEO МХ наибольшим спросом пользовалась комплектация «Флагман». На нее пришлось более 70% реализованных автомобилей, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в петербургском дилерском центре «ESTEO Аларм-Моторс».

По словам руководителя отдела продаж новых автомобилей «ESTEO Аларм-Моторс» Александра Цылина, практически все сделки с момента начала продаж заключались с использованием кредитных средств. С сентября производитель уменьшил стоимость модели благодаря обновленным условиям кредитования.

«ESTEO МХ способен занять в линейке бренда около 40% в общем объеме его реализации. Поставки модели с петербургского завода на данный момент стабильные, что дает возможность выбора для покупателей», - комментирует Александр Цылина.

На российском рынке среднеразмерный внедорожник ESTEO MX доступен в двух комплектациях: «Премиум» и «Флагман». Автомобиль оснащается 2-литровым турбированным двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.с., 8-ступенчатой автоматической КП и системой полного привода AWD. Максимальная скорость модели достигает 210 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле составляет 9,2 л на 100 км. Для движения в различных дорожных условиях предусмотрены семь режимов, включая четыре режима для бездорожья. Дорожный просвет в 200 мм обеспечивает геометрическую проходимость внедорожника.