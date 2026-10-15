Дилер сообщил о первых продажах гибридного внедорожника ESTEO V27

Гибридный внедорожник ESTEO V27 появился на российском рынке в августе этого года. Уже по итогам первого месяца продаж его доля в общем объеме реализации бренда составила 30%, а в сентябре достигла 40%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил руководитель отдела продаж новых автомобилей «ESTEO Аларм-Моторс» Александр Цылина.

По словам Александра Цылина, в ближайшие несколько месяцев показатель, вероятно, сохранится на достигнутом уровне. Поддержать продажи должны программы производителя. «Порядка 50% сделок по продаже ESTEO V27 заключаются в трейд-ин. Более половины таких сделок совершаются, когда в зачет сдаются автомобили китайских брендов. Это машины с ДВС, в основном кроссоверы и внедорожники», - комментирует Александр Цылина.

Продажи гибридного внедорожника ESTEO V27 стартовали в августе этого года. Модель оснащена последовательной гибридной системой Golden REEV: за движение отвечают два электромотора суммарной мощностью 456 л.с., а 1,5- литровый турбодвигатель используется в качестве генератора для подзарядки тяговой батареи. Совокупный запас хода превышает 890 км, а разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. В оснащение также входят интеллектуальный полный привод i-AWD, 8+1 режимов движения, дорожный просвет 220 мм и возможность преодолевать броды глубиной до 600 мм.