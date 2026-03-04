Дилер поделился мнением о будущих перспективах обновлённого кроссовера OMODA C5

5 марта стартует предпродажа обновленного кроссовера OMODA C5. О планах по запуску рассказала директор «Авилон OMODA» Мария Символокова, отметив, что основными соперниками новинки останутся Haval Jolion, Geely Atlas, TENET T7 и Changan UNI-S — те же модели, что конкурируют с текущей версией автомобиля.

Мария Символокова подчеркнула, что OMODA C5 за последние несколько лет утвердился в качестве одного из главных бестселлеров марки на российском рынке. По ее словам, компания ожидает, что обновленная модель сохранит значимую долю в своем сегменте и останется заметным игроком вплоть до 2026 года.

Обновленный OMODA C5 отличается следующими габаритами: длина — 4 545 мм, ширина — 1 824 мм, высота — 1 588 мм. Внешний дизайн выполнен в стиле флагманской модели OMODA C7. Автомобиль оборудован полностью светодиодной оптикой с более динамичной формой передних фар, а задние фонари с рисунком молнии станут фирменной чертой модернизированного кроссовера. Сохраняя характерную кузовную форму с визуальным эффектом «парящей» крыши, новинка также получила обновленные линии заднего бампера, новый вариант колесных дисков и аэродинамически доработанные боковые зеркала.

В салоне ключевым элементом стала асимметричная центральная консоль, ориентированная на водителя. Центральное место занимает 15,6-дюймовый экран высокого разрешения, который служит основным инструментом управления мультимедийной системой и дополнительными функциями авто. В модели появились новые эргономичные спортивные сиденья с увеличенной площадью посадки, многоуровневым наполнением для анатомической поддержки, а также функциями подогрева и вентиляции.

Технические улучшения включают 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Кроме того, обновленная версия OMODA C5 оснащена расширенным комплексом систем безопасности, ассистентами ADAS и камерой кругового обзора 540.