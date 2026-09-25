Дилер оценил перспективы обновленного бизнес-седана Hongqi H5

Обновленный бизнес-седан Hongqi H5 недавно вышел на российский рынок. Модель получила ряд значительных изменений, однако ценовая политика осталась прежней. Это позволит клиентам приобрести новую версию без дополнительных затрат. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс службе ГК «АВТОДОМ».

«В данном ценовом сегменте у обновленного Hongqi H5 нет конкурентов, так как этот автомобиль относится к категории премиум. Если говорить об эксплуатации Hongqi H5 в такси в категории «Премиум», то небольшое количество машин входят в данную категорию. Среди них – BYD Han, Hongqi H9, LiXiang L7, LiXiang L9», - комментируют в пресс-службе ГК «АВТОДОМ».

Обновленный бизнес-седан Hongqi H5 уже представлен у российских дилеров. Стоимость модели начинается от 4 480 000 рублей. Габариты автомобиля составляют 4 988 мм в длину, 1 875 мм в ширину и 1 470 мм в высоту, а колесная база достигает 2 920 мм.

Основные преобразования затронули интерьер. В центральной части установлен новый горизонтальный мультимедийный экран диагональю 15,6-дюймовый с разрешением 2.5K. Он пришел на смену прежнему вертикальному 12,6-дюймовый дисплею. Система работает на базе усовершенствованного процессора, отличается интуитивно понятным интерфейсом и обеспечивает быструю работу функций. Рычаг переключения передач перенесли на рулевую колонку, благодаря чему на центральном тоннеле появилось дополнительное место для ниш и 50-ваттной беспроводной зарядки смартфона.

Цифровая приборная панель без козырька получила диагональ 10,25 дюйма и минималистичное оформление. При этом технические характеристики автомобиля не изменились. Для российского рынка обновленный Hongqi H5 оснащается 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, а максимальная скорость достигает 230 км/ч. Модель построена на переднеприводной платформе с независимой подвеской McPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади.