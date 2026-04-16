Дилер поделился мнением о будущем полноприводного кроссовера Changan UNI-S

С выходом нового поколения кроссовера Changan UNI-S компания ожидает заметный рост интереса покупателей к этой модели на российском рынке. По оценкам представителей ГК «АвтоСпецЦентр», реализация Changan UNI-S может занять от 20 до 30% общих продаж, в то время как доля полноприводной версии способна достичь 70%.

В пресс-службе «АвтоСпецЦентра» отмечают, что текущее поколение UNI-S продолжит присутствовать в российских автосалонах. Однако значительная часть клиентов ориентировалась именно на появление версии с полным приводом. Наибольшую популярность, по мнению дилера, получит комплектация «Техно»: она выделяется наличием широкого набора опций для удобства и безопасности, а также привлекательным соотношением цены и функционала.

Среди основных конкурентов нового кроссовера специалисты называют Haval Jolion в обновленном исполнении, TENET T7, JAECOO J7 и Belgee X70. В то же время, как отмечают в пресс-службе, Changan UNI-S выгодно отличается большей мощностью двигателя и крутящим моментом, а сборка автомобиля будет локализована для российского рынка.

Как ранее сообщалось, на территории России уже стартовали продажи полноприводного Changan UNI-S 4х4. Автомобиль доступен в вариантах «Люкс» и «Техно» — их стоимость составляет 2 979 900 и 3 149 000 рублей соответственно.

К числу главных особенностей новинки относится современная интеллектуальная система полного привода. Для российского рынка инженеры провели дополнительную калибровку. Система реагирует на изменение дорожных условий всего за 0,4 секунды. Это обеспечивает устойчивое поведение кроссовера на скользких дорогах и по бездорожью. Дополнительно предусмотрены специальные режимы управления — «Снег», «Грязь» и «Песок» — которые рассчитаны на сложные климатические и погодные условия.

Changan UNI-S четвертого поколения отличается увеличенными габаритами: длина кузова составляет 4 550 мм (что на 35 мм больше предыдущей версии), колесная база равна 2 656 мм, а дорожный просвет — 188 мм. Угол въезда достигает 22 градусов, угол съезда — 19 градусов. Объем багажника варьируется от 475 до 1 415 литров, при этом бак рассчитан на 68 литров топлива.

Модель полностью адаптирована для российских условий эксплуатации. В список оснащения входит расширенный зимний пакет: он предусматривает обогрев рулевого колеса, обеих пар сидений, лобового стекла, наружных зеркал и форсунок для омывания стекол.

В движение Changan UNI-S приводит турбированный бензиновый двигатель серии Blue Core объемом 1.5 литра, который развивает мощность 181 л.с. Мотор агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT с двойным мокрым сцеплением. Разгон с места до 100 км/ч занимает 8,9 секунды, а средний расход топлива, согласно циклу CLTC, равен 6,9 литра на 100 км.