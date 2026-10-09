Дилер оценил перспективы гибридного кроссовера нового поколения Li L9 Livis

Директор дивизиона АГ «АВИЛОН» Антон Демкин назвал модели Zeekr и Voyah Taishan основными конкурентами нового Li L9 Livis в сегменте крупных электрифицированных кроссоверов. По его словам, важными преимуществами новинки для российских покупателей стали официальные поставки, заводская гарантия и адаптация автомобиля к российскому рынку.

«Ранее на Li L9 в среднем приходилось около 20% продаж бренда в нашем дилерском центре. Сейчас высокий интерес к Li L9 Livis позволяет рассчитывать на увеличение его доли до 35 – 40%. При этом дальнейший микс продаж будет зависеть в том числе от появления новых моделей Li Auto и предложений других брендов на российском рынке», - комментирует Антон Демкин.

Флагманский кроссовер L9 Livis нового поколения появился у российских дилеров в сентябре этого года. Стоимость модели начинается от 12 690 000 рублей.

Автомобиль сохранил шестиместную компоновку салона по схеме 2+2+2. При этом новый L9 Livis стал крупнее: его длина достигла 5 255 мм, а колесная база составляет 3 125 мм.