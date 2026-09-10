Дилер оценил перспективы гибридного кроссовера Avatr 07

Гибридный кроссовер Avatr 07, появление которого у дилеров ожидается осенью этого года, в будущем может стать наиболее массовой моделью бренда в России. На него потенциально может приходиться порядка 40 – 50% продаж марки, а после полноценного выхода на рынок этот показатель способен оказаться еще выше. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

По словам эксперта, запуск Avatr 07 имеет для бренда особое значение. Сейчас российская линейка представлена электрическими Avatr 11 и Avatr 12. Новая гибридная модель впервые позволит клиентам оценить дизайн, технологии и премиальный интерьер Avatr без полной зависимости от зарядной инфраструктуры.

«Определенная внутренняя конкуренция с Avatr 11, конечно, будет. Я бы оценивал потенциальный переток примерно в 20 – 25% аудитории 11-й модели. В первую очередь это клиенты, которым нравится Avatr как продукт, но они до сих пор не были готовы переходить на чистый электромобиль. При этом гораздо важнее другое: Avatr 07 должен не столько каннибализировать Avatr 11, сколько существенно расширить аудиторию всей марки», - комментирует Юрий Блинов.

Как считает Юрий Блинов, наибольший спрос придется на полноприводную модификацию Avatr 07. При разумной разнице в цене ее доля может составить порядка 60 – 70% продаж модели. Для российского покупателя крупного премиального кроссовера полный привод традиционно воспринимается как важная часть автомобиля, а не как дополнительная опция. На выбор также влияют климат, загородная эксплуатация и стремление получить универсальную машину.

Различия между версиями заметны и с технической точки зрения: заднеприводный Avatr 07 развивает 314 л.с., тогда как мощность полноприводной версии достигает 502 л.с. Поэтому в премиальном сегменте AWD может оказаться наиболее естественным выбором. «При этом RWD тоже необходим. Он позволит сформировать привлекательную

стартовую цену и привлечь тех покупателей, которые эксплуатируют автомобиль преимущественно в городе и рациональнее относятся к мощности и приводу», - констатирует Юрий Блинов.

Среди основных конкурентов Avatr 07 эксперт выделяет Voyah Free, ESTEO EXLANTIX ET и Li Auto L6. В более доступной части сегмента с новой моделью также будет соперничать Deepal S07.

«Официальные цены на Avatr 07 должен объявить сам бренд, но если говорить именно о нашей оценке, я бы ожидал ценовой диапазон примерно 5,5 – 6,5 млн рублей в зависимости от версии и набора программ поддержки. Ключевой момент здесь – Avatr 07 должен остаться заметно доступнее

Avatr 11 и одновременно попасть в конкурентное поле Voyah Free, ESTEO EXLANTIX ET и Li Auto L6. В этом сегменте уже очень высокая конкуренция, поэтому разница даже в 500 – 700 тысяч рублей может заметно менять структуру спроса», - рассуждает Юрий Блинов.

Ранее премиальный кроссовер Avatr 07 получил официальное одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что стало финальным этапом подготовки к началу продаж модели в России. Длина автомобиля составляет 4 825 мм, ширина — 1 980 мм, высота — 1 620 мм, а колесная база достигает 2 940 мм.

На российском рынке Avatr 07 будет доступен в формате последовательного гибрида (REEV). В состав силовой установки входят тяговая аккумуляторная батарея CATL емкостью 39,05 кВтч и двигатель-генератор объемом 1 497 куб. см. Покупателям предложат два варианта привода.

Заднеприводная версия (RWD) оснащается электродвигателем максимальной мощностью 231 кВт (314 л.с.). Запас хода только на электрической энергии достигает 207 км по циклу NEDC, а общий запас хода составляет до 932 км.

Полноприводная модификация (AWD) получила электромоторы суммарной мощностью 369 кВт (502 л. с.). Она способна проехать до 197 км исключительно на электротяге, а общий запас хода достигает 900 км.