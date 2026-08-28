Дилер оценил перспективы электрокроссовера Deepal S05

Основными потенциальными конкурентами электрического кроссовера Deepal S05 могут стать официально представленные в России Geely EX5, Evolute i-SKY и UMO 5. В более широком сравнении к ним можно добавить электромобили, поставляемые на российский рынок по альтернативным каналам. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

«Судя по доступной информации, S05 должен занять позицию ниже Deepal S07 и стать более доступной точкой входа в бренд. Если ориентироваться на разницу в позиционировании моделей на зарубежных рынках и текущую стоимость S07 в России, можно предположить ценовой диапазон порядка 4,5 – 5 млн рублей до учета возможных специальных программ. Но подчеркну: это именно рыночная оценка, официальной информации по российской цене у дилеров пока нет», – комментирует Юрий Блинов.

По мнению эксперта, появление Deepal S05 на российском рынке выглядит своевременным. Рынок электромобилей постепенно развивается: покупатели начинают обращать внимание не только на сам факт наличия электрической силовой установки, но и на официальный статус автомобиля и понятную систему владения. Для брендов, способных обеспечить такие условия, это становится одним из ключевых факторов роста.

«Для Deepal это хорошая рыночная ситуация. Бренд уже представлен в России, развивается при поддержке крупного автомобильного концерна Changan, а S05 потенциально позволяет расширить аудиторию за счет покупателей, которым нравится технологичность и дизайн Deepal, но нужен более компактный и доступный автомобиль, чем S07. Что касается возможной внутренней конкуренции с S07, я бы не говорил о прямой каннибализации. Эти автомобили все-таки решают разные потребительские задачи. Поэтому S05, скорее, должен расширить аудиторию Deepal, чем просто перераспределить существующий спрос внутри бренда», – рассуждает Юрий Блинов.

Как считает Юрий Блинов, при конкурентном ценовом позиционировании и эффективных дилерских программах модель в перспективе может обеспечить примерно 25 – 35% продаж Deepal в России. При этом более точные прогнозы можно будет делать после официального объявления российских комплектаций и цен.

Ранее электрокроссовер Deepal S05 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ позволяет перейти к официальному запуску автомобиля на российском рынке.

Полностью электрический полноприводный кроссовер Deepal S05 получил двухмоторную силовую установку мощностью до 381 л. с. 30-минутная мощность модели составляет 146 л. с. Высоковольтная литий-железо-фосфатная батарея (LFP), установленная под полом между осями, обеспечивает запас хода до 500 км без подзарядки.

Длина автомобиля составляет 4 620 мм, ширина — 1 900 мм, высота — 1 600 мм. Колесная база равна 2 880 мм. Кроссовер оснащен независимой подвеской всех колес: спереди установлены стойки типа Макферсон, сзади — многорычажная конструкция.

В оснащение модели входят дисковые тормоза на всех колёсах, системы ABS, BAS и ESC, система рекуперации энергии при торможении, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки, а также система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».