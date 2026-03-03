Дилер назвал причины роста интереса к подержанным внедорожникам LADA Niva Legend

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по российскому рынку подержанных автомобилей за январь 2026 года. Согласно статистике, за первый месяц текущего года в стране было реализовано 8,1 тысячи экземпляров LADA 4x4 (Niva Legend). Это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впервые за последние годы внедорожник LADA 4x4 занял лидирующую позицию среди всех моделей LADA на вторичном рынке. Он опередил по объёмам продаж такие популярные автомобили, как LADA 2114 и LADA 2107, на которые в январе был зафиксирован спад спроса.

Коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский поделился мнением о сложившейся ситуации. По его словам, пока рано делать однозначные выводы о том, связано ли увеличение продаж с сезонными факторами, так как на динамику рынка влияет целый ряд обстоятельств.

Эксперт также обратил внимание на выход новой версии LADA Niva Travel в конце прошлого года. Это событие, по словам Шапринского, могло простимулировать интерес к подержанным LADA 4x4 через программы обмена автомобилей по системе трейд-ин. Владельцы старых внедорожников сдавали их, чтобы приобрести новую модель.

По оценке специалиста, на рост спроса могло повлиять и ухудшение погодных условий. Аномальные снегопады в ряде регионов увеличили интерес к автомобилям с полным приводом. В условиях сложных дорог и обильных осадков такие машины становятся особенно востребованными, особенно там, где дороги и инфраструктура развиты недостаточно.

Шапринский отметил, что на вторичный рынок могли повлиять и другие факторы, в частности, временное сокращение программ поддержки автопроизводителем. Это привело к снижению активности покупателей на рынке новых автомобилей и переключению внимания потребителей на автомобили с пробегом.

«В январе был отмечен рост цен на новые автомобили, что спровоцировало дополнительный интерес к машинам на вторичном рынке. LADA 4x4, сочетающая проходимость и доступную стоимость, оказалась привлекательным вариантом для многих покупателей», – пояснил Александр Шапринский.

Эксперт подчеркнул, что LADA 4x4 известна своей выносливой подвеской и способностью справляться с бездорожьем. Среди ключевых преимуществ модели – простота технического обслуживания, наличие запчастей, механическая коробка передач и постоянный полный привод.

Александр Шапринский выразил уверенность, что благодаря своим внедорожным характеристикам LADA 4x4 может сохранить лидерство на рынке поддержанных автомобилей. Он добавил, что динамика продаж будет зависеть от стабильности реализации новых машин, ценовой политики и сезонных факторов. При этом на Северо-Западе страны LADA Granta по-прежнему остается самой востребованной на вторичном рынке за счёт своей доступности.