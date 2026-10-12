Дилер: Niva Legend с новым двигателем продаётся лучше прогнозов

В конце лета на рынок вышел внедорожник Lada Niva Legend, оснащенный новым 1,8-литровым двигателем. В разговоре с «Российской газетой» Александр Шапринский из «Прагматики» рассказал, что спрос на новинку превысил ожидания.

По словам специалиста, дилерские центры компании располагают достаточным количеством обновленных классических «Нив». При этом уже сейчас очевидно, что интерес к внедорожнику с новым мотором оказался выше прогнозов. Дореформенная модель в последнее время не пользовалась такой популярностью.

Наибольшим спросом у клиентов пользуется версия «Урбан» — предмаксимальная комплектация. На нее приходится 30 процентов всех продаж обновленной Niva Legend. Доля вариантов «Драйв» и топовой «Черной серии» составляет по 25 процентов, приводит статистику эксперт.

Базовую версию «Классик» выбирает каждый пятый покупатель новой «Нивы». Стоимость самого доступного внедорожника составляет 1 199 000 рублей.

Модернизированная классическая «Нива» получила 1,8-литровый 90-сильный 8-клапанный двигатель. Ранее этот силовой агрегат уже успели опробовать на Niva Travel. По заверениям автопроизводителя, мотор отличается большей экономичностью: средний расход топлива снизился с 9,9 до 9 литров на каждую сотню пробега.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что дилеры ожидают соперничества между Niva Legend с новым мотором и Niva Travel.

Фото: Lada