Цены на дизельное топливо в Великобритании достигли рекордного уровня, приблизившись к £2 за литр.

Цена дизельного топлива в Великобритании достигла рекордного за всю историю уровня. В среднем литр на заправках теперь обходится водителям в £1.99, а на типичной станции технического обслуживания на автомагистрали стоимость достигает £2.16.

По данным RAC, заправка 55-литрового бака среднего дизельного автомобиля теперь стоит более £109 — на £30 дороже, чем в начале войны США и Ирана, из-за которой цены на бензин и дизельное топливо резко выросли. Этот показатель превысил предыдущий рекорд — 199.09 пенса за литр, зафиксированный на ранних этапах российского вторжения в Украину летом 2022 года. По словам главы отдела политики RAC Simon Williams, рынок вошёл в “new uncharted territory”.

Цена бензина также значительно выросла с начала боевых действий. В среднем по Великобритании литр бензина теперь стоит £1.74 — почти на 40p больше, чем в феврале. Заправка среднего бензинового автомобиля обходится почти в £96, что примерно на £23 дороже, чем семь месяцев назад. На станциях обслуживания автомагистралей бензин также почти достиг отметки £2 за литр.

Car Fill-up cost (28/02/26) Fill-up cost (28/09/26) Vauxhall Corsa 1.0l (Petrol, 40L) £53.13 £69.65 Ford Puma 1.0l mHEV (Petrol, 42L) £55.79 £73.13 Skoda Superb 2.0 TDI (Diesel, 66L) £93.97 £131.46 Kia Sportage Hybrid (Petrol, 52L) £69.07 £90.55 Land Rover Defender 110 D350 (Diesel, 89L) £126.72 £177.27

“These extraordinarily high prices are another reminder of just how exposed the UK is to events occurring far away from its shores,” заявил Williams. Стоимость барреля Brent Crude — сорта нефти, из которого производят автомобильное топливо, — теперь составляет около $100, тогда как до 28 February она была чуть выше $70. “Only a sustained lower oil price – over several weeks, not days – will lead to cheaper prices at the pumps,” пояснил Williams.