Цены на дизельное топливо достигли £2 за литр: мировые лидеры разрабатывают план на фоне растущего интереса к электромобилям

Мировые лидеры договорились высвободить более 100 million баррелей нефти, чтобы увеличить предложение на рынке. Это произошло на фоне рекордного роста цен на топливо: в Великобритании стоимость на заправках достигла £2 за литр. Одновременно новые данные Auto Express показывают, что за последние шесть месяцев число запросов покупателей на дизельные модели на дочернем сайте Carwow сократилось на треть. Вероятно, это связано с подорожанием топлива, из-за которого водители всё чаще выбирают гибриды и электромобили.

02 October средняя цена дизельного топлива на заправках впервые в истории Великобритании превысила £2 за литр. Британская организация RAC, отслеживающая стоимость топлива, назвала ситуацию “very challenging for households and companies that drive a lot of miles, from commuters, haulage and delivery firms, businesses with large fleets all the way through to sole traders.

На этом фоне министр иностранных дел Ed Miliband провёл виртуальную встречу с лидерами G7. Участники обсудили опасения по поводу дефицита, который способствует росту цен на топливо. Встреча состоялась после того, как президент США Donald Trump призвал европейские страны высвободить нефтяные резервы. Он также рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива, чтобы снизить цены для американцев.

По итогам переговоров G7 опубликовала заявление, в котором говорится, что организация “agreed on decisive, coordinated measures to stabilize immediate energy supplies, shield households and businesses from price shocks, and strengthen the long-term resilience of global energy systems” — по всей видимости, в ответ на призыв Trump.