Цены на дизель вновь опустились ниже 2 фунтов за литр: раздаются призывы снизить топливный сбор, чтобы удержать их на этом уровне

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Для автовладельцев может появиться свет в конце туннеля: средние цены на топливо опустились ниже пугающей отметки в £2 за литр. Однако эксперты считают, что реальное финансовое облегчение водителям способно обеспечить вмешательство правительства, а не нестабильность нефтяных рынков.

По данным RAC, литр дизельного топлива и бензина сейчас стоит 199.90p и 174.79p соответственно. Это произошло спустя несколько дней после того, как средняя стоимость дизеля впервые в истории Великобритании превысила £2 за литр. Руководитель отдела политики RAC Rod Dennis приветствовал снижение цен на автозаправках, но предупредил, что водители “a long way from being out of the woods”, отметив: “As things stand, this year is still set to be the second most expensive year on record for drivers.”

На момент написания материала стоимость барреля нефти Brent — сорта, используемого для производства автомобильного топлива, — составляла чуть менее $103. После того как лидеры G7 договорились выпустить более 100 миллионов баррелей нефти из накопленных запасов для увеличения предложения, цена опускалась до $97. Вероятно, это решение стало реакцией на угрозы президента США Donald Trump запретить экспорт дизельного топлива, чтобы снизить цены для американцев.

На то, чтобы вся эта нефть поступила на рынок, потребуется четыре месяца. При этом заявление G7 подтверждает, что “frontloaded substantial diesel release” будет доступен в течение следующих 20 дней в надежде снизить цены на автозаправках. Позднее лидеры также вновь встретятся, чтобы “discuss the possibility of additional diesel releases”.

Внимание сосредоточено на октябрьском бюджете

Пока многие автозаправочные станции по-прежнему устанавливают цены выше £2 за литр, особенно в зонах обслуживания на автомагистралях. В настоящее время бензин и дизель стоят соответственно на 42p и 57p дороже, чем до начала войны с Iran. Для 55-литрового бака это означает дополнительные £23 и £31.

Автомобиль Стоимость заправки (28/02/26) Стоимость заправки (09/10/26) Vauxhall Corsa 1.0l (Petrol, 40L) £53.13 £69.92 Ford Puma 1.0l mHEV (Petrol, 42L) £55.79 £73.41 Skoda Superb 2.0 TDI (Diesel, 66L) £93.97 £131.93 Kia Sportage Hybrid (Petrol, 52L) £69.07 £90.89 Land Rover Defender 110 D350 (Diesel, 89L) £126.72 £177.91

В связи с этим многие призывают правительство принять меры в интересах водителей на предстоящем заседании по бюджету 28 October. Правительство отложило так называемую «отмену» временного снижения топливного сбора на пять пенсов до следующего года. Однако AA заявляет, что рассчитывает на сохранение этой скидки, а также на введение дополнительного снижения сбора ещё на пять пенсов.