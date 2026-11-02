Williams получила награду DHL Fastest Pit Stop Award за лучший пит-стоп

В Мехико лучший пит-стоп выполнили механики Williams: автомобиль Алекса Элбона обслужили за 2.11 секунды. Этот результат не стал рекордным, однако оказался лучшим в прошедшей гонке.
За время гонки команды провели 34 пит-стопа. Самым продолжительным оказался заезд Нико Хюлкенберга на 59-м круге.
|Команда
|Гонщик
|Время
|Круг
|Очки
|1. Williams
|А.Элбон
|2.11
|18
|25
|2. Red Bull
|М.Ферстаппен
|2.14
|27
|18
|3. Racing Bulls
|Л.Лоусон
|2.18
|11
|15
|4. Racing Bulls
|Л.Лоусон
|2.20
|42
|0
|5. Audi
|Н.Хюлкенберг
|2.21
|31
|12
|6. Ferrari
|Л.Хэмилтон
|2.34
|28
|10
|7. Red Bull
|А.Хаджар
|2.34
|41
|8
|8. Mercedes
|Д.Расселл
|2.34
|44
|6
|9. Racing Bulls
|А.Линдблад
|2.37
|35
|4
|10. Alpine
|П.Гасли
|2.45
|17
|2
|11. McLaren
|О.Пиастри
|2.50
|26
|1
|12. Alpine
|П.Гасли
|2.55
|44
|0
|13. Haas
|О.Берман
|2.67
|40
|0
|14. Aston Martin
|Ф.Алонсо
|2.68
|03
|0
|15. Williams
|К.Сайнс
|2.71
|36
|0
|16. Audi
|Г.Бортолето
|2.73
|38
|0
|17. Aston Martin
|Л.Стролл
|2.75
|03
|0
|18. Haas
|Hirakawa
|2.82
|35
|0
|19. Alpine
|Ф.Колапинто
|2.84
|34
|0
|20. Haas
|Hirakawa
|2.96
|59
|0
|21. Cadillac
|С.Перес
|3.15
|43
|0
|22. Ferrari
|Л.Хэмилтон
|3.54
|44
|0
|23. Haas
|Hirakawa
|3.62
|43
|0
|24. Mercedes
|К.Антонелли
|3.71
|43
|0
|25. Red Bull
|А.Хаджар
|3.78
|07
|0
|26. McLaren
|О.Пиастри
|4.55
|44
|0
|27. McLaren
|Л.Норрис
|4.71
|39
|0
|28. Williams
|А.Элбон
|5.67
|41
|0
|29. Cadillac
|В.Боттас
|6.28
|30
|0
|30. Cadillac
|С.Перес
|8.41
|30
|0
|31. Ferrari
|Ш.Леклер
|8.49
|27
|0
|32. Cadillac
|С.Перес
|9.22
|59
|0
|33. Mercedes
|Д.Расселл
|13.63
|33
|0
|34. Audi
|Н.Хюлкенберг
|14.03
|59
|0
В командном зачёте механики Williams опередили коллег из McLaren, тогда как Alpine обошла Aston Martin.
|Команда
|Очки
|1. Mercedes
|363
|2. Red Bull
|286
|3. Ferrari
|246
|4. Racing Bulls
|242
|5. Audi
|235
|6. McLaren
|164
|7. Williams
|154
|8. Aston Martin
|91
|9. Alpine
|90
|10. Haas
|27
|11. Cadillac
|20
В десятку лучших вошёл один пит-стоп, выполненный во время Гран При Мехико.
|Команда
|Гонщик
|Гран При
|Время
|1. Racing Bulls
|А.Линдблад
|Венгрия
|1.99
|2. Ferrari
|Л.Хэмилтон
|Япония
|2.00
|3. Racing Bulls
|А.Линдблад
|Австрия
|2.03
|4. Ferrari
|Л.Хэмилтон
|Австрия
|2.05
|5. Racing Bulls
|А.Линдблад
|Майами
|2.08
|6. Mercedes
|К.Антонелли
|Венгрия
|2.08
|7. Red Bull
|М.Ферстаппен
|Бахрейн
|2.09
|8. Williams
|А.Элбон
|Мехико
|2.11
|9. McLaren
|О.Пиастри
|США
|2.11
|10. McLaren
|О.Пиастри
|Барселона
|2.13