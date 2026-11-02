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Williams получила награду DHL Fastest Pit Stop Award за лучший пит-стоп

Пит-стоп Williams за 2,11 секунды стал лучшим на Гран-при Мехико: механики обслужили машину Алекса Элбона, опередив Red Bull и Racing Bulls.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.11.2026, 12:41·3 мин
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Фото: F1news.ru

В Мехико лучший пит-стоп выполнили механики Williams: автомобиль Алекса Элбона обслужили за 2.11 секунды. Этот результат не стал рекордным, однако оказался лучшим в прошедшей гонке.

За время гонки команды провели 34 пит-стопа. Самым продолжительным оказался заезд Нико Хюлкенберга на 59-м круге.

КомандаГонщикВремяКругОчки
1. WilliamsА.Элбон2.111825
2. Red BullМ.Ферстаппен2.142718
3. Racing BullsЛ.Лоусон2.181115
4. Racing BullsЛ.Лоусон2.20420
5. AudiН.Хюлкенберг2.213112
6. FerrariЛ.Хэмилтон2.342810
7. Red BullА.Хаджар2.34418
8. MercedesД.Расселл2.34446
9. Racing BullsА.Линдблад2.37354
10. AlpineП.Гасли2.45172
11. McLarenО.Пиастри2.50261
12. AlpineП.Гасли2.55440
13. HaasО.Берман2.67400
14. Aston MartinФ.Алонсо2.68030
15. WilliamsК.Сайнс2.71360
16. AudiГ.Бортолето2.73380
17. Aston MartinЛ.Стролл2.75030
18. HaasHirakawa2.82350
19. AlpineФ.Колапинто2.84340
20. HaasHirakawa2.96590
21. CadillacС.Перес3.15430
22. FerrariЛ.Хэмилтон3.54440
23. HaasHirakawa3.62430
24. MercedesК.Антонелли3.71430
25. Red BullА.Хаджар3.78070
26. McLarenО.Пиастри4.55440
27. McLarenЛ.Норрис4.71390
28. WilliamsА.Элбон5.67410
29. CadillacВ.Боттас6.28300
30. CadillacС.Перес8.41300
31. FerrariШ.Леклер8.49270
32. CadillacС.Перес9.22590
33. MercedesД.Расселл13.63330
34. AudiН.Хюлкенберг14.03590

В командном зачёте механики Williams опередили коллег из McLaren, тогда как Alpine обошла Aston Martin.

КомандаОчки
1. Mercedes363
2. Red Bull286
3. Ferrari246
4. Racing Bulls242
5. Audi235
6. McLaren164
7. Williams154
8. Aston Martin91
9. Alpine90
10. Haas27
11. Cadillac20

В десятку лучших вошёл один пит-стоп, выполненный во время Гран При Мехико.

КомандаГонщикГран ПриВремя
1. Racing BullsА.ЛиндбладВенгрия1.99
2. FerrariЛ.ХэмилтонЯпония2.00
3. Racing BullsА.ЛиндбладАвстрия2.03
4. FerrariЛ.ХэмилтонАвстрия2.05
5. Racing BullsА.ЛиндбладМайами2.08
6. MercedesК.АнтонеллиВенгрия2.08
7. Red BullМ.ФерстаппенБахрейн2.09
8. WilliamsА.ЭлбонМехико2.11
9. McLarenО.ПиастриСША2.11
10. McLarenО.ПиастриБарселона2.13

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Александер Элбон (292)Williams (666)

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