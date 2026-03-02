Главная Новости Оскар Пиастри Дэвидсон: «Пиастри не нужно ничего менять»
Дэвидсон: «Пиастри не нужно ничего менять»

Энтони Дэвидсон считает, что Оскар Пиастри мог выиграть прошлый сезон Формулы 1 при минимальных изменениях, назвал причины поражения пилота.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.03.2026, 09:11·2 мин
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 и нынешний эксперт Sky Sport F1 Энтони Дэвидсон поделился мыслями о прошлом сезоне Оскара Пиастри в интервью изданию Racingnews365. По словам специалиста, результат австралийского гонщика мог сложиться иначе при незначительных изменениях в его выступлениях.

Дэвидсон отметил, что Пиастри был близок к завоеванию титула, если бы события сезона развивались немного по-другому: «Если бы можно было заново провести прошлый сезон, Оскар вполне мог его выиграть, действуя так же, а с парой небольших корректив результат мог быть совсем другим».

Эксперт подчеркнул, что основная причина упущенной победы кроется не только в действиях Пиастри. По мнению Дэвидсона, соперники — Макс и Ландо — сумели найти необходимый ритм на определённом этапе, добившись от техники максимума. «Им нечего было терять, в итоге всё сложилось не в пользу Оскара, а могло быть и наоборот», — добавил он.

Дэвидсон также обратил внимание на ключевые моменты сезона: «Он мог бы легко избежать инцидента в Баку и не врезаться в стену. И он стал бы чемпионом мира, набрав достаточно очков». По мнению эксперта, именно такие незначительные детали зачастую оказываются решающими в борьбе за титул, как это было в противостоянии Макса и Льюиса в 2021 году.

В заключение Дэвидсон выразил уверенность, что Пиастри не стоит кардинально менять подход к гонкам, несмотря на драматичный исход сезона.

