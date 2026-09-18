Дэвид Култхард: «У Ferrari нет другого выбора»

Дэвид Култхард полагает, что пилоты Ferrari обладают равным статусом, а команда не может пересматривать это условие. Льюис Хэмилтон пришёл в Скудерию из Mercedes в качестве самого успешного гонщика Формулы 1: на его счету семь титулов и рекордное количество побед. Шарль Леклер выступает за команду из Маранелло с 2019 года.

В прошлом сезоне Леклер превосходил нового напарника по результатам. Однако в 2026-м Хэмилтон заметно прибавил: после первых 14 этапов чемпионата он занимает 3-ю строчку личного зачёта, тогда как Шарль находится на 5-м месте.

На первом круге Гран При Италии Леклер фактически вытолкнул Хэмилтона за пределы трассы, и машины гонщиков едва не столкнулись. Семикратному чемпиону мира этот эпизод, разумеется, не понравился. После инцидента одной из главных тем обсуждения в паддоке стали рабочие отношения пилотов Ferrari, которые, вероятно, далеки от идеальных.

В частности, звучат мнения, что Ferrari следует отказаться от равного статуса гонщиков и эффективнее использовать командную тактику. Это могло бы помочь Маранелло в борьбе с Mercedes и с Кими Антонелли за победы.

Иными словами, речь идёт о предоставлении одному из пилотов Скудерии приоритетного статуса. Однако Култхард считает, что в нынешней ситуации такой вариант невозможен.

«Не думаю, что у них есть такая возможность, – рассуждал бывший гонщик Формулы 1, принимая участие в очередном выпуске подкаста Up to Speed. – Они пригласили Льюиса Хэмилтона, и у них есть Шарль Леклер, который выступает за эту команду уже несколько лет, показывает великолепную скорость и считается образцовым гонщиком, который всем нравится.

У него привлекательная внешность, есть семья, в которой скоро ожидается прибавление, и в паддоке Шарль появляется со своей собачкой… Честно говоря, этого больше чем достаточно.

Формула 1 – не пикник; автоспорт – серьёзный и опасный бизнес, хотя сейчас я говорю, наверное, как представитель старшего поколения. У Ferrari нет выбора. Оба их гонщика входят в число лучших в мире, и в этом случае задача в том, чтобы пытаться управлять ими максимально эффективно».

После инцидента на первом круге в Монце оба пилота Ferrari заявили, что не стоит преувеличивать последствия произошедшего. Когда Култхарда напрямую спросили, следует ли итальянской команде ввести внутренние правила, регулирующие действия гонщиков на трассе, он предположил, что подобные положения уже существуют.

«Где-то в контракте есть пункт, который гласит, что гонщик должен выполнять корректные и разумно обоснованные инструкции, которые даёт сотрудник, занимающий в иерархии команды более высокое положение. Это довольно распространённое условие, которое содержится в любых контрактах, ведь в противном случае вы пригласите гонщика, а он может выйти из-под контроля.

Если в контракте нет пункта, на основании которого можно заявить, что гонщик позволяет себе неподобающее поведение, то его нельзя будет уволить».