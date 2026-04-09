Дэвид Култхард называет простое решение

Дэвид Култхард призвал запретить режим накопления энергии на опасных участках трассы Формулы 1 для повышения безопасности гонщиков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.04.2026, 10:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард предложил способ уменьшить вероятность аварий, связанных с действием нового технического регламента. Своим мнением он поделился в подкасте Up to Speed.

Эксперт отметил, что основная угроза возникает, когда на трассе появляется существенная разница в скорости между болидами. Такое происходит, если одна из машин переходит в режим накопления энергии.

Дэвид Култхард подчеркнул, что подобные ситуации особенно рискованны на определённых участках автодромов. Он привёл в пример знаменитый поворот О’Руж в Спа, подчеркнув, что там из-за особенностей рельефа невозможно заранее увидеть медленно движущийся автомобиль.

«Есть определенные участки, которые должны быть исключены из числа мест, где можно накапливать энергию. Например, поворот О’Руж в Спа, один из самых знаковых поворотов в мире. Поднимаясь по склону, вы не увидите, что на другой стороне стоит машина. Поэтому нужно просто запретить переход в режим накопления энергии на этом участке», — отметил Култхард.

По словам бывшего гонщика, пилоты должны быть чётко информированы о том, где допустимо использовать режим накопления энергии. Это позволит избежать неожиданных замедлений соперников и снизит вероятность возникновения опасных ситуаций на трассе.

Дэвид Култхард (28)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
