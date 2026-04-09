Дэвид Култхард называет простое решение

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард предложил способ уменьшить вероятность аварий, связанных с действием нового технического регламента. Своим мнением он поделился в подкасте Up to Speed.

Эксперт отметил, что основная угроза возникает, когда на трассе появляется существенная разница в скорости между болидами. Такое происходит, если одна из машин переходит в режим накопления энергии.

Дэвид Култхард подчеркнул, что подобные ситуации особенно рискованны на определённых участках автодромов. Он привёл в пример знаменитый поворот О’Руж в Спа, подчеркнув, что там из-за особенностей рельефа невозможно заранее увидеть медленно движущийся автомобиль.

«Есть определенные участки, которые должны быть исключены из числа мест, где можно накапливать энергию. Например, поворот О’Руж в Спа, один из самых знаковых поворотов в мире. Поднимаясь по склону, вы не увидите, что на другой стороне стоит машина. Поэтому нужно просто запретить переход в режим накопления энергии на этом участке», — отметил Култхард.

По словам бывшего гонщика, пилоты должны быть чётко информированы о том, где допустимо использовать режим накопления энергии. Это позволит избежать неожиданных замедлений соперников и снизит вероятность возникновения опасных ситуаций на трассе.