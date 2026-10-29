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Десять замен во время первой тренировки в Мехико

Гран При Мехико: в первой тренировке десять команд заменят основных пилотов резервными, а четыре гонщика дебютируют в официальной сессии Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2026, 11:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В первой сессии свободных заездов Гран При Мехико сразу в десяти командах основные пилоты уступят место резервным. Исключением станет Ferrari, где в утренней тренировке выступят штатные гонщики.

В Aston Martin болид Лэнса Стролла будет пилотировать Джек Кроуфорд. В составе Haas Рио Хиракава проведёт за рулём машины Эстебана Окона шестьдесят минут.

Фредерик Вести заменит Джорджа Расселла за рулём Mercedes. В Red Bull Racing Аюму Иваса сядет в автомобиль Макса Ферстаппена, Колтон Херта выступит вместо Валттери Боттаса в Cadillac, а Люк Браунинг заменит Алекса Элбона в Williams.

Четыре гонщика впервые примут участие в официальной сессии гоночного уик-энда Формулы 1. В McLaren Леонардо Форнароли выйдет на трассу вместо Ландо Норриса, в Alpine Франко Колапинто заменит Габриэле Мини, в Audi Фредди Слейтер проведёт тренировку вместо Габриэля Бортолето, а в Racing Bulls Никола Цолов сядет за руль машины Лиама Лоусона.

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Red Bull Racing (1109)McLaren (908)Aston Martin (688)Mercedes (941)Haas F1 Team (436)Alpine F1 Team (479)Williams (654)Audi (378)Racing Bulls (316)Cadillac F1 (297)

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