На этой неделе состоялся крупнейший за всю историю видеоигр запуск. Grand Theft Auto 6 стала доступна миллионам пользователей, которые заранее загрузили игру. Это вызвало по всему миру настоящую волну бессонных ночей и травм от постоянного повторения одних и тех же движений.

GTA 6 — новейшая часть масштабной и устанавливающей рекорды игровой серии, формально посвящённой угону автомобилей. Однако последние выпуски предлагают игрокам гораздо больше: они позволяют воплощать собственные криминальные фантазии в огромном цифровом городе. GTA 6 выводит эту концепцию на новый уровень благодаря реалистичной графике и высокой интерактивности игрового окружения. Иными словами, игра стала ещё больше напоминать реальную жизнь.

Честно говоря, всё это звучит как отличное развлечение. Вероятно, поэтому мир, похоже, полностью охватила мания вокруг GTA 6. Я не играл в игру, поскольку не смог взять выходной на работе, однако ранее с удовольствием знакомился с другими версиями GTA. Кроме того, за последние несколько дней я посмотрел больше роликов о шестой части, чем, вероятно, было разумно, и теперь начинаю сомневаться.

Споры о влиянии жестоких видеоигр, особенно серии GTA, на игроков ведутся уже давно. Однако, как и во многих вопросах, связанных с развитием технологий в современном мире, создаётся впечатление, что границы приемлемого для общества постоянно отодвигаются.