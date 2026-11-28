К 2026 году в России осталось немного доступных кроссоверов, которые продавались здесь до прихода «китайцев». Среди них — семейный Renault Koleos. Единичные автомобили этой модели привозят в страну из Кореи и продают примерно за 4 000 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Для сравнения, семейный кроссовер «М90», который выпускают на заводе «Москвич», стоит минимум 4 259 000 рублей. Обновленная Volga K50, недавно вышедшая на российский рынок и представляющая собой аналог Geely Monjaro, оценивается еще выше — от 4 419 000 рублей.

Новый Renault Koleos 2023 года выпуска за 4 000 000 рублей выставил на продажу «частник» из Москвы. Согласно объявлению, автомобиль уже зарегистрирован в ГАИ, а его пробег составляет 120 км. В указанную сумму включены уплаченный утилизационный сбор и остальные необходимые платежи.

Судя по описанию, кроссовер представлен в максимальной комплектации. В нее входят подогревы руля, сидений и лобового стекла, а также русифицированная мультимедийная система с поддержкой синхронизации со смартфоном по протоколу Apple CarPlay.

На фотографиях также видны кожаная отделка салона, полуцифровая приборная панель и легкосплавные диски. Кроме того, автомобиль оснащен электроприводом багажной двери, полностью светодиодными фарами и фонарями, системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold.

Фото: Автоновости Дня

Renault Koleos второго поколения технически близок к Nissan X-Trail третьего (предыдущего) поколения: обе модели построены на общей платформе CMF-CD. Кроссовер получил 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» альянса Renault Nissan с цепным приводом ГРМ. Двигатель развивает 171 силу и работает в сочетании с «ниссановским» вариатором X-Tronic.

Система полного привода All-Mode 4x4-i использует многодисковую электромагнитную муфту, установленную в приводе задней оси. При пробуксовке передних колес она автоматически подключает задние.

Ранее в России начались продажи Renault Duster третьего поколения. Кроссовер привозят под заказ из ОАЭ, в том числе в полноприводной версии.