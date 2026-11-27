Покупатели, которых не устраивают ни «китайцы», ни их российские версии под местными брендами, могут обратить внимание на доступные аналоги привычных марок из Китая. В их числе — компактный кроссовер Nissan Qashqai Glory, который выпускает совместное предприятие Dongfeng-Nissan.

Как выяснили «Автоновости дня», изучив объявления на популярных классифайдах, в России уже продается несколько сотен таких автомобилей. Часть машин предлагают доставить под заказ, однако примерно половина кроссоверов уже находится в наличии и доступна для покупки «здесь и сейчас».

При этом автомобили под заказ традиционно обходятся дешевле. Это подтверждает и новый Nissan Qashqai Glory: в Иркутске, Владивостоке и Хабаровске его готовы привезти из Китая за 1 900 000 рублей. В Бийске, Кургане и Сургуте стоимость поставки составляет 2 100 000 рублей. А в Перми, Кемерово, Самаре, Москве и некоторых других городах цена начинается от 2 200 000 рублей.

Автомобили, уже доступные в наличии, также стоят от 2 200 000 рублей. Согласно объявлениям, новый Qashqai китайской сборки по такой цене можно приобрести в Челябинске, Омске и Самаре. Еще на 100 тыс. рублей дороже кроссоверы продают в Уфе, Набережных Челнах и Кемерово.

Для сравнения, официально представленный на российском рынке кроссовер Tenet T4L калужской сборки стоит минимум 2 344 000 рублей. Стоимость Geely Coolray в базовой комплектации начинается от 2 774 990 рублей, а Haval Jolion с «роботом» — от 2 499 000 рублей.

Помимо перечисленных городов, Nissan Qashqai Glory можно приобрести в Новосибирске, Мурманске, Нижневартовске, Хабаровске, Чебоксарах, Ярославле, Ростове-на-Дону, Липецке, Брянске, Нижнем Новгороде, Перми, Москве и Санкт-Петербурге. Самый широкий выбор представлен в столице, но цены там обычно превышают 3 000 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Чаще всего в Россию поставляют автомобили в комплектации Leading. В нее входят 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша, светодиодная оптика, отделка сидений экокожей, кожаный мульти-руль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, система кругового обзора с камерой заднего вида и парктрониками. Также предусмотрены мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма и стандартный набор систем безопасности Nissan, включая ABS, ESP, помощь при старте в гору и другие функции.

Выбрать силовой агрегат нельзя: под капотом Nissan Qashqai Glory во всех случаях установлен 2,0-литровый 140-сильный «атмосферник». Этот двигатель может быть знаком россиянам по кроссоверам Nissan X-Trail, Renault Koleos и «старому» Qashqai. В паре с мотором работает вариатор Xtronic, а привод бывает только передним.

Ранее в Россию по альтернативным схемам начали привозить трехрядный кроссовер Nissan Pathfinder с китайского рынка. Как и Qashqai Glory, он производится на совместном предприятии Dongfeng Nissan в КНР.