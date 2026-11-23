Компактный кроссовер Nissan Magnite, чьи габариты были специально «подогнаны» под налоговые льготы Индии, вышел на российский рынок. Автомобили длиной 3999 мм и с колесной базой 2500 мм доступны в наличии и под заказ. Как выяснили «Автоновости дня», цены начинаются от 1 950 000 рублей.

По минимальной стоимости новые «Магниты» предлагаются только под заказ. Судя по объявлениям, оформить такую покупку можно в Красноярске и Кемерово. Во Владивостоке автомобили из будущих поставок стоят от 2 000 000 рублей, а в Москве — от 2 205 000 рублей.

Для сравнения, компактный кроссовер Tenet T4L в базовой комплектации оценивается минимум в 2 344 000 рублей. Цены на Haval Jolion, который входит в число двух бестселлеров «кроссоверного» сегмента, начинаются от 2 499 000 рублей.

Автомобили, доступные из наличия, то есть уже прибывшие и готовые к покупке «здесь и сейчас», продаются минимум за 2 100 000 рублей в Екатеринбурге. В Севастополе и подмосковных Химках стоимость начинается от 2 270 000 рублей, а в Москве — от 2 500 000 рублей.

Согласно объявлениям, Nissan Magnite представлен в двух комплектациях — SV и SL. Обе версии оснащены светодиодной оптикой, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, электроприводом и складыванием зеркал с повторителями «поворотников», климат-контролем и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Также в оснащение обеих комплектаций входят шесть аудиодинамиков, камера заднего вида, задние парктроники, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, ESP, ABS с EBD и BAS, датчики давления в шинах и круиз-контроль.

Более «богатая» версия SL, которую, например, продают в Москве за 2 500 000 рублей, получила комбинированную отделку сидений с эко-кожей. Кроме того, в ней предусмотрены бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, улучшенный круиз-контроль с ограничителем скорости, водительское сиденье с регулировкой в шести направлениях, многоцветная атмосферная подсветка интерьера, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением и система кругового обзора на 360°.

Nissan Magnite оснащается единственным силовым агрегатом — 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 сил. Трехцилиндровый двигатель работает в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Официально Nissan Magnite в России никогда не продавался. При этом модель представлена на рынках Ближнего Востока, Латинской Америки, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее в России начались продажи трехрядного кроссовера Nissan Pathfinder с китайского рынка. Автомобили ввозят по альтернативным схемам, оснащая их полным приводом и автоматической коробкой передач.