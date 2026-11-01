Новая семиместная Kia для большой семьи: сколько она стоит — дешевле популярных Tenet и Geely

Семиместный кроссвэн Kia Carens может подойти тем, кто ищет компактный, но вместительный автомобиль для семьи. Как выяснили «Автоновости дня», согласно объявлениям на классифайдах, сейчас модель доступна только под заказ. Цены начинаются от 2 600 000 рублей.

Официально представленные на российском рынке семиместные кроссоверы стоят заметно дороже. Так, стоимость Geely Okavango начинается от 3 864 990 рублей. Трехрядный Jetour X90 Plus 2024 года выпуска предлагается за 3 969 900 рублей. За трехрядные Tenet T8 и T9 дилеры просят от 3 630 000 и 3 949 000 рублей соответственно.

Фото: Автоновости Дня

Во Владивостоке новый Kia Carens из ОАЭ предлагают привезти за 2 600 000 рублей. Речь идет об автомобиле 2025 года выпуска с комбинированной отделкой сидений, кожаным мультифункциональным рулем, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.

Также в оснащение входят камера заднего вида, задние датчики парковки, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и ряд других опций.

Еще один Kia Carens, уже 2026 года выпуска, готовы привезти под заказ в Санкт-Петербург за 2 890 000 рублей. В объявлении уточняется, что в эту сумму включены доставка, таможенное оформление, ЭПТС и «остальные необходимые платежи».

Комплектация этой версии «беднее». На это указывают тканевая отделка сидений, другой мультифункциональный руль и более простая мультимедийная система. При этом автомобиль оснащен люком, цифровой «приборкой», солнцезащитными шторками на задних боковых стеклах и отдельной регулировкой скорости вентилятора для пассажиров второго ряда.

Кроме того, у такого Carens есть система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и легкосплавные диски.

Оба автомобиля оснащены одинаковыми силовыми агрегатами. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с. (144 Нм), работающий в сочетании с бесступенчатым вариатором. Привод у машин только передний.

Ранее в России появился другой компактвэн с семью посадочными местами, который поставляют по альтернативным схемам. Речь идет о японской Toyota Sienta. Заказать автомобиль во Владивостоке можно по цене от 1 840 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев