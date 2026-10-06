Новый кроссовер Toyota появился в России: цена — от 1,75 млн рублей, дешевле «Москвича» и Haval Jolion

Кроссовер Toyota Raize, разработанный Toyota совместно с дочерней компанией Daihatsu, попал в Россию по альтернативным схемам. Продажей таких автомобилей занимаются компании из нескольких регионов страны. На одном из классифайдов цены на модель начинаются от 1,75 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

Во Владивостоке новый Toyota Raize готовы привезти «под ключ» за 1 750 000 рублей. По фотографиям в объявлении можно предположить, что речь идет о минимальной комплектации, в которой отсутствует даже мультимедийная система. При этом автомобиль оснащен кондиционером, подогревом и электрорегулировкой зеркал, электростеклоподъемниками, а также несколькими USB-портами для зарядки гаджетов.

Фото: Автоновости Дня

Более «богатый» вариант Toyota Raize во Владивостоке доступен для заказа минимум за 1 873 000 рублей. В его комплектацию входят мультимедийная система с сенсорным экраном, мульти-руль с кожаным ободом, кондиционер и центральный подлокотник с кожаной обивкой. Вместо пластиковых «колпаков» установлены двухцветные легкосплавные колесные диски.

В Чебоксарах новый Raize предлагают привезти под заказ за 2 050 000 рублей. В Челябинске за такую же сумму аналогичный кроссовер продается из наличия. У него нет литых дисков, зато установлена современная (незаводская) медиасистема с русскоязычным интерфейсом. Кроме того, автомобиль получил бесключевой доступ, передние и задние парктроники, камеру заднего вида и другое оборудование.

При заказном ввозе итоговая стоимость автомобиля может меняться в зависимости от комплектации, курса валют, расходов на доставку, таможенных платежей, утильсбора и других факторов. Поэтому указанная цена не подтверждает возможность приобрести машину именно за эту сумму.

Для сравнения, отечественный «Москвич 3», с октября оставшийся без скидки 260 тыс. рублей, в наиболее доступной комплектации с вариатором стоит 2 041 000 рублей. Минимальная цена Tenet T4L калужской сборки составляет 2 329 000 рублей, а Haval Jolion с «роботом» предлагается от 2 499 000 рублей.

При этом все перечисленные выше «Рэйзы» имеют правый руль. Версия с левым расположением руля, более привычным для большинства россиян, стоит дороже. В Новосибирске такой Toyota Raize продается за 2 485 000 рублей, а еще один автомобиль в Магнитогорске оценили в 2 490 000 рублей.

Леворульные Toyota Raize оснащаются 1,0-литровым 98-сильным турбированным двигателем в сочетании с вариатором. На праворульных машинах под капотом может быть установлен как этот турбомотор, так и 87-сильный «атмосферник» объемом 1,2 литра. В обоих случаях используется бесступенчатый вариатор.

Ранее сообщалось, что в Россию для продажи ввезли несколько сотен новых седанов Toyota Camry в кузове XV80, предназначенных изначально для китайского рынка. Эти автомобили выпускает совместное предприятие GAC-Toyota. На российский рынок они попадают по альтернативным схемам, а их цена на одном из классифайдов начинается от 3 550 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев