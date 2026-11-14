В Россию привезли новый кроссовер Skoda с надежным двигателем — он дешевле Haval Jolion и Tenet T7

Volkswagen Polo и Skoda Rapid, ранее пользовавшиеся популярностью в России, больше не представлены на рынке. Однако благодаря Китаю и альтернативному импорту в страну продолжают поставлять соплатформенный с ними кроссовер Skoda Kamiq. В ноябре цены на такие автомобили на одном из классифайдов начинаются от 2 474 000 рублей.

Для сравнения, Haval Jolion в комплектациях с «роботом» сейчас стоит минимум 2 499 000 рублей. В прошлом месяце эта модель вновь стала самым продаваемым кроссовером на российском рынке. При этом Tenet T7 и Tenet T4L в топовой версии обойдутся дороже — от 2 830 000 и 2 494 000 рублей соответственно.

Новый Skoda Kamiq в комплектации Style предлагают привезти под заказ во Владивостоке за 2 474 000 рублей. В оснащение автомобиля входят двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, кнопка Start/Stop, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, а также электростеклоподъемники на всех дверях.

Кроме того, автомобиль получил панорамную крышу, мульти-руль с отделкой кожзамом и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Обычно поставляемые в Россию кроссоверы также оснащаются цифровой приборной панелью, камерой заднего вида с задними парктрониками, подсветкой интерьера, светодиодными фарами, рейлингами на крыше и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Автомобили из наличия доступны при бюджете от 2 900 000 рублей. Например, новый Skoda Kamiq продают за такую сумму в Санкт-Петербурге. В Томске кроссовер оценили в 2 950 000 рублей, в Москве — минимум в 3 160 000 рублей, а в Оренбурге — в 3 170 000 рублей. В Симферополе и Набережных Челнах новый Kamiq стоит 3 200 000 рублей.

В Ростове-на-Дону этот паркетник выставили на продажу минимум за 3 250 000 рублей. Один из самых дорогих автомобилей на рынке продается в Екатеринбурге: его цена составляет 3 999 000 рублей. При этом в крупных автосалонах Москвы и Петербурга новые Skoda Kamiq стоят дешевле — 3 580 000 рублей.

Skoda Kamiq построен на одной платформе с Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Кроссовер оснащается конструктивно похожим на их 1,6-литровый «атмосферник» CWVA 1,5-литровым двигателем мощностью 110 л. с. Агрегат работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Во всех комплектациях Kamiq имеет только передний привод.

Тем временем Skoda Superb остается одной из немногих «привычных» иномарок, которые по-прежнему можно импортировать в Россию с льготным утильсбором. Как сообщали «Автоновости дня», ранее флагманскую для российской линейки Skoda модель начали поставлять в страну по альтернативным схемам из Китая. При этом ее цены зачастую ниже, чем у «одноклассников».

Автор: Иван Бахарев