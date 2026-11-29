При необходимости купить в России новый семиместный автомобиль покупатели в первую очередь могут рассматривать LADA Largus, Evolute или Tenet. Однако благодаря альтернативному импорту на российском рынке снова появился трехрядный Chevrolet Captiva.

Нынешняя модель отличается от той «Каптивы», которая официально продавалась в России с 2006-го по 2015 год. Сейчас в стране представлена рестайлинговая Chevrolet Captiva второго поколения — переработанная версия «китайца» Baojun 530.

«Автоновости дня» изучили объявления на классифайдах и выяснили, что дешевле всего новую Chevrolet Captiva предлагают в Нижнем Новгороде. Кроссовер 2023 года выпуска в максимальной комплектации Premier продают из наличия за 2 550 000 рублей.

Автомобиль с рынка ОАЭ оснащен тканевым салоном. В комплектацию также входят мультимедийная система с вертикальным сенсорным дисплеем, цифровая комбинация приборов, мультифункциональный руль, панорамная крыша, круиз-контроль с ограничителем скорости, 18-дюймовые легкосплавные диски и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold.

Еще один Chevrolet Captiva 2023 года выпуска выставлен на продажу в Иркутске за 2 589 000 рублей. От «нижегородского» автомобиля он отличается мультимедийной системой с горизонтальным дисплеем и трехцветным тканевым салоном. В оснащение входят камера заднего вида, передние и задние парктроники, датчики света и дождя, климат- и круиз-контроль, электронный стояночный тормоз с AutoHold, светодиодная оптика и 18-дюймовые литые диски.

Фото: Автоновости Дня

Идентичный кроссовер доступен для заказа в Красноярске за 2 650 000 рублей. В Нижнем Новгороде готовы привезти экземпляр 2026 года выпуска за 2 750 000 рублей. Версию 2025 года можно заказать в Красноярске за 2 760 000 рублей.

Для сравнения, стоимость семиместного гибридного кроссовера Evolute i-Space без учета скидок начинается от 3 447 500 рублей. Цены на Tenet T8 с трехрядным салоном стартуют с 3 630 000 рублей, а Geely Okavango обойдется минимум в 3 864 990 рублей.

При этом цены, указанные в объявлениях, не всегда являются окончательными. Итоговая стоимость автомобиля, поставляемого под заказ, зависит от курса валют на день сделки, комиссии брокера, маржи продавца, расходов на логистику, оформления документов и других факторов.

Все предлагаемые Chevrolet Captiva оснащены одинаковым силовым агрегатом: 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, работающим в паре с бесступенчатым вариатором. Независимо от комплектации привод может быть только передним.

Ранее по альтернативным схемам в Россию начали привозить еще один кроссовер Chevrolet — Trax второго поколения. Автомобиль предлагали как под заказ, так и из наличия в разных городах страны.