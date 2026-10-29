Дерек Уорик станет третьим стюардом Гран-при Мехико

FIA пригласила бывшего гонщика Формулы 1 и победителя «24 часов Ле-Мана» Дерека Уорика стать третьим стюардом на Гран При Мехико.

Разбором спорных эпизодов вместе с ним займутся представитель австралийского Института безопасности автоспорта и член Всемирного совета FIA Гарри Конелли, а также бельгиец Лоик Бакелен. Он является профессиональным юристом, много лет сотрудничает с FIA и работает стюардом в Ф1, Ф3, на гонках Суперкубка Porsche и в туринге.

В этом сезоне обязанности стюардов исполняли Педро Лами — в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании, Бельгии, Сепанге, Сингапуре и Остине; Дерек Уорик — в Японии, Монако, Барселоне, Мадриде и Баку; Витантонио Лиуцци — в Майами, Венгрии, Нидерландах и Италии.