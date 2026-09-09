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Дерек Уорик станет третьим стюардом Гран-при Испании

Дерек Уорик станет третьим стюардом FIA на Гран-при Испании. Вместе с Феликсом Холтером и Натали Корсмит он разберет спорные эпизоды гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2026, 17:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

FIA назначила бывшего гонщика Формулы 1 и победителя «24 часов Ле-Мана» Дерека Уорика третьим стюардом Гран При Испании.

Разбирать спорные эпизоды вместе с ним будут немецкий специалист и стюард DTM Феликс Холтер, а также представительница Нидерландов Натали Корсмит.

В этом сезоне обязанности стюардов уже выполняли Педро Лами — в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании и Бельгии, Дерек Уорик — в Японии, Монако и Барселоне. Витантонио Лиуцци приглашали на этапы в Майами, Венгрии, Нидерландах и Италии.

Источник

FIA (557)

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