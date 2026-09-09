Дерек Уорик станет третьим стюардом Гран-при Испании

FIA назначила бывшего гонщика Формулы 1 и победителя «24 часов Ле-Мана» Дерека Уорика третьим стюардом Гран При Испании.

Разбирать спорные эпизоды вместе с ним будут немецкий специалист и стюард DTM Феликс Холтер, а также представительница Нидерландов Натали Корсмит.

В этом сезоне обязанности стюардов уже выполняли Педро Лами — в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании и Бельгии, Дерек Уорик — в Японии, Монако и Барселоне. Витантонио Лиуцци приглашали на этапы в Майами, Венгрии, Нидерландах и Италии.