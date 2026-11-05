Дерек Дэли: Ferrari нужен решительный лидер

Дерек Дэли оценил ситуацию в Ferrari, где отношения между напарниками заметно обостряются, а руководство команды пока не может на неё повлиять. Очередной эпизод произошёл в Мехико: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер вступили в борьбу уже на первом круге гонки, а победу в итоге одержал Макс Ферстаппен.
73-летний ирландец выступал в Формуле 1 в конце 70-х и начале 80-х за Ensign, Tyrrell, March, Theodore Racing и Williams. При этом он продолжает внимательно следить за событиями в чемпионате мира.
«Руководство Ferrari явно не справляется со своими обязанностями, – заявил Дэли в интервью RacingNews365. – Вспомните самый успешный период в истории команды, когда все важные решения принимали Михаэль Шумахер и Жан Тодт. Тодт был намного более жёстким руководителем, чем Фредерик Вассёр, а в такой ситуации, какая складывается сейчас, команде необходим жёсткий лидер. Но в Вассёре я этих качеств пока не вижу.
Фред столкнулся с весьма сложной проблемой. Он не может попросить Шарля Леклера: «Хочу, чтобы ты чаще пропускал Льюиса вперёд». И Льюису он тоже не может сказать, чтобы тот пропускал напарника.
При этом карьера Хэмилтона подходит к завершению, и у него остаётся не так уж много шансов на победы в гонках. В этом плане положение Льюиса может оказаться почти безнадёжным.
Часть привлекательности Формулы 1 в том, что публике интересно наблюдать, удаётся ли командам контролировать действия знаменитых гонщиков? Не думаю, что это просто, однако не будем забывать, что лучшие дни Льюиса остались в прошлом.
Руководству Ferrari следует осторожнее выстраивать свою политику, ведь Льюис – в отличие, например, от Джорджа Расселла или Карлоса Сайнса – не тот гонщик, который предоставляет команде ценную техническую информацию. Он – часть маркетинговой машины Ferrari, которая сейчас мощнее, чем когда-либо, но при этом, как мне представляется, команда пожертвовала эффективностью процесса модернизации машины».