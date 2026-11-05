Дерек Дэли: Ferrari нужен решительный лидер

Дерек Дэли оценил ситуацию в Ferrari, где отношения между напарниками заметно обостряются, а руководство команды пока не может на неё повлиять. Очередной эпизод произошёл в Мехико: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер вступили в борьбу уже на первом круге гонки, а победу в итоге одержал Макс Ферстаппен.

73-летний ирландец выступал в Формуле 1 в конце 70-х и начале 80-х за Ensign, Tyrrell, March, Theodore Racing и Williams. При этом он продолжает внимательно следить за событиями в чемпионате мира.