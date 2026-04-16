D.Energy — новый партнер команды Haas F1

Haas F1 подписала контракт с D.Energy для совместных проектов по устойчивому развитию в сезоне 2026 года, чтобы сократить углеродный след команды.
Демид Поршнев
16.04.2026, 18:11·2 мин
Фото: F1news.ru

Команда Haas F1 официально сообщила о начале сотрудничества с компанией D.Energy, которая станет их партнером по вопросам устойчивого развития в сезоне 2026 года.

Новый партнерский проект подчеркивает стремление Haas F1 к экологической ответственности и поддержке инновационных решений. Этот шаг также соответствует общей задаче Формулы 1 по достижению нулевого уровня выбросов к 2030 году.

Согласно условиям соглашения, D.Energy будет оказывать помощь команде в снижении углеродного следа, внедрять возобновляемые источники энергии и реализовывать различные инициативы, направленные на устойчивое развитие. Мероприятия затронут как работу на гоночных трассах, так и внутри базы команды.

В течение всего сезона логотип D.Energy появится на болидах Haas F1, а также будет присутствовать на цифровых материалах команды.

Айо Комацу, возглавляющий Haas F1, отметил: «Партнерство с D.Energy – это важный шаг на пути к устойчивому развитию. Формула 1 стремительно развивается, и нам крайне важно развиваться вместе с ней.

D.Energy приносит нам экспертизу и инновации, необходимые для того, чтобы помочь нам снизить воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом максимальную производительность как на трассе, так и за ее пределами».

