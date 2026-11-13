Дэн Таурисс объяснил: «Мы хотели вознаградить Серхио за его вклад»

Руководитель программы Cadillac в Формуле 1 Дэн Таурисс заявил, что Серхио Перес полностью заслужил новый контракт с командой. По его словам, мексиканский гонщик сыграл значимую роль в её создании и дальнейшем развитии.

Перед Гран При Мехико стало известно, что сотрудничество Серхио с Cadillac F1 продлено до конца 2029 года. Таурисс отметил, что высоко оценивает не только выступления Переса на трассе.

«Он с самого начала вносит очень важный вклад в развитие этой команды, – подчеркнул Таурисс. – Мы видим целеустремлённость Серхио и его преданность команде, поэтому он заслуживает продления контракта, и для нас в этом был прямой смысл. А когда мы к этому готовились, то поняли, что домашний этап в Мехико станет его 300-й гонкой в Формуле 1 – можно сказать, всё идеально совпало.

Но дело не только в его выступлениях на трассах и информации о поведении машины, которой он делится с инженерами: по-моему, благодаря Серхио интерес к нашей команде растёт. И он постоянно всех нас подгоняет, чтобы мы быстрее развивались, ведь Cadillac – совершенно новая команда, и поэтому она будет подвержена самым заметным изменениям среди всех участников чемпионата».

Перес и руководство Cadillac F1 согласовали условия нового соглашения ещё летом. Однако команда решила не объявлять о продлении контракта досрочно, несмотря на слухи о возможном переходе мексиканского гонщика в Williams.

«Серхио никогда не сомневался в нашем проекте, он сосредоточен только на сотрудничестве с Cadillac, – рассказал Таурисс. – Он звонит мне после каждой гонки. У него есть список вопросов, над которыми он намерен работать, поэтому он только и делает, что всех нас подгоняет, и мы просто хотели вознаградить его за все усилия, которые он приложил в дебютном сезоне команды».

Пока официально подтверждён только контракт Серхио Переса. При этом не исключено, что, несмотря на слухи, состав Cadillac в 2027 году останется прежним, а напарником мексиканца будет Валттери Боттас.