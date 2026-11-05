Дэн Таурисс: Боттас способен сохранить место в команде

Исполнительный директор Cadillac F1 Дэн Таурисс не исключил, что Валттери Боттас продолжит выступать за американскую команду в 2027 году.

Финский гонщик располагает многолетним контрактом. Вместе с тем в последнее время Cadillac всё чаще предоставляет Колтону Херте возможность участвовать в первой пятничной тренировке, чтобы он смог набрать необходимое количество баллов для получения суперлицензии FIA. 26-летний калифорниец уже пилотировал машину MAC-26 в Остине и Мехико, а в Сан-Паулу вновь сядет за руль.

Перед этапом в Мексике Cadillac продлила контракт с Серхио Пересом до 2029 года. На этом фоне вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Боттасом пока остаётся открытым.

«Безусловно, он может сохранить место в команде, – цитирует Таурисса американское издание Racer. – Мы относимся к Валттери с большой любовью, он делает всё, о чём мы его просим. И я очень рассчитываю, что он сделает шаг вперёд и сможет справиться со всеми сложными задачами. Мне бы хотелось посмотреть, как он работает в условиях прессинга.

Даже сам факт нашего разговора, разумеется, повлияет на усиление этого прессинга. Я вижу, как Валттери на это реагирует, и могу сказать, что он настоящий профессионал. Он гонщик с чемпионскими задатками, он настроен на борьбу, и нам нравится всё, что он делает. Так что мы не торопимся принимать какие-либо решения. Сейчас для нас главное – гонки».

Таурисс также рассказал о прогрессе Херты. При этом в Формуле 2 Колтон проводит достаточно неудачный сезон: «Мы все знаем, что Ф2 нельзя считать барометром для Формулы 1. Это отличная серия, но машины там не позволяют гонщику в полной мере подготовиться к Ф1. Например, этап в Мадриде сложился для Колтона просто ужасно, однако вскоре после этого он работал на тестах TPC (тесты с использованием машин предыдущих лет выпуска) и пилотировал очень неплохо.

На тренировках он также работает вполне уверенно, и мы видим, что он учится и накапливает опыт, поэтому его тоже можно считать претендентом на место в команде в следующем году».