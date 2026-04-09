Дэн Милнер назначен главным инженером Williams

Команда Williams официально объявила о назначении Дэна Милнера на должность главного инженера по работе с шасси. До этого назначения Милнер на протяжении 20 лет трудился в командах Honda, Brawn и Mercedes, входящих в структуру коллектива из Брэкли.

На новом посту в Williams Дэн Милнер будет курировать ключевые направления, среди которых — повышение скорости болида, разработка, моделирование, тестирование, а также контроль качества и внедрение инженерных решений в кратчайшие сроки.

Дэн Милнер отметил: «Я рад присоединиться к команде Williams в роли главного инженера по работе с шасси. После 20 лет, проведённых в Брэкли, настал подходящий момент для нового вызова.

У Williams чёткий и амбициозный план по движению вперёд, и я с нетерпением жду возможности применить опыт и знания, чтобы ускорить этот путь. Мне не терпится познакомиться с командой, изучить организацию и приступить к работе по воплощению идей в реальные результаты на трассе».

Технический директор Williams Мэтт Харман подчеркнул: «Дэн обладает обширным опытом и лидерскими качествами. Он руководил крупными программами в области исследований и разработок, а также работал с силовыми установками, превращая идеи в результаты. Он знает, как объединять команду для достижения поставленных целей.

Дэн сыграет ключевую роль в нашем плане развития и в преобразовании инноваций в стабильное повышение результатов на трассе, поэтому мы очень рады видеть его в команде. Мы продолжаем реализовывать наши планы по возвращению Williams в число лидеров».