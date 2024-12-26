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Клиенты «Делимобиля» получили возможность выкупить автомобиль.

"Каршеринг "Делимобиль" предлагает выкуп авто после аренды. Новый тариф включает Volkswagen, Hyundai и Kia. Собственность клиента через 3-5 лет. Предложение действует в нескольких городах."
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.12.2024, 13:13·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Сервис каршеринга «Делимобиль» внедрил новшество - возможность приобрести автомобиль после долгой аренды. Эту информацию передали представители компании агентству «ТАСС».

Сначала клиенты смогут выбирать среди Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio X-Line в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. В дальнейшем ассортимент автомобилей будет расширяться.

Новый тариф компании «Делимобиль» был представлен в декабре. Он предполагает аренду на длительный срок с последующим приобретением автомобиля по фиксированной недельной или ежемесячной плате. Оплата происходит частями в течение 3-5 лет (зависит от выбора клиента). По завершении срока машина становится собственностью арендатора.

Это предложение действует в приложении «Делимобиль» для автомобилей с пробегом. Все машины проходят подготовку перед продажей, при этом с них снимается брендированная оклейка.

Андрей Крупнов, директор по стратегии и росту компании «Делимобиль», убежден, что новая услуга поможет обновить автопарк сервиса и станет альтернативой кредитам для клиентов.

Ранее такую же возможность предоставили «Яндекс.Драйв» и «Ситидрайв».

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