Де ла Роса: «Мы не ставим перед собой определённых задач»

В преддверии нового сезона Формулы 1 команда Aston Martin сталкивается с рядом трудностей, связанных с подготовкой к чемпионату 2026 года. Об этом рассказал Педро де ла Роса, официальный представитель коллектива и бывший гонщик таких команд, как Arrows, Jaguar, McLaren, Sauber и HRT.

В интервью для официального сайта чемпионата де ла Роса поделился деталями о текущем положении дел в команде на завершающем этапе подготовки к новому техническому регламенту.

По словам де ла Росы, на тестах предстояло проверить множество аспектов, однако времени для этого не хватило. Он отметил, что команде пришлось определить приоритетные задачи и приступить к их решению, но за пределами этого остаётся обширный список вопросов, требующих внимания. По его мнению, проблемы затрагивают все области работы, и выделить какую-то одну невозможно.

Де ла Роса подчеркнул, что ситуация осложняется необходимостью интеграции новых компонентов. В частности, Aston Martin разработала собственную коробку передач и новую заднюю подвеску, а также начала сотрудничество с Honda. Кроме того, ведётся совместная работа с Valvoline и Aramco по созданию новых смазочных материалов и экологически устойчивого топлива.

Он признал, что команда находится на этапе изучения особенностей текущей машины, чтобы определить, какие направления требуют не просто оптимизации, а серьезных изменений.

Особое внимание Педро де ла Роса уделил сотрудничеству с Honda. Он напомнил, что изначально японский производитель планировал уйти из Формулы 1, но затем изменил решение, что привело к определённым задержкам в работе над силовой установкой для регламента 2026 года. Несмотря на это, стороны нацелены на дальнейшее развитие и смотрят в будущее с оптимизмом.

Де ла Роса добавил, что Эдриан Ньюи присоединился к проекту 2 марта прошлого года, и хотя это не было идеальным стартом, команда и мотористы начали работу с опозданием, но объединены общей целью достичь успеха.

Он также отметил, что Honda сотрудничает исключительно с Aston Martin, что создаёт определённые сложности. Однако, по мнению де ла Росы, у этого есть и плюсы: японские специалисты полностью сконцентрированы на работе с командой, что способствует тесному взаимодействию.

Педро де ла Роса выразил уверенность, что несмотря на все сложности, коллектив намерен поэтапно решать возникающие проблемы. Он подчеркнул, что атмосфера в команде формируется под влиянием Эдриана Ньюи и Фернандо Алонсо.

«Фернандо рад возможности работать с Эдрианом – я это чувствую», — отметил де ла Роса. Он подчеркнул, что ранее их пути в автоспорте не пересекались, и теперь они гордятся совместной работой. Их взаимодействие и обсуждения технических аспектов вдохновляют всех членов команды.

Де ла Роса признал, что нынешнее положение дел не устраивает никого в коллективе, однако паники нет. Он отметил, что никто не может предсказать, каким будет старт сезона, и команда продолжает тесно работать с Honda по ряду направлений, где требуется прогресс. Решение этих задач потребует времени.

Приоритетом для Aston Martin сейчас является обеспечение надёжности, без которой невозможен дальнейший прогресс. Де ла Роса уверен, что многое зависит от собственных темпов модернизации техники. Команда понимает, что ей предстоит наверстывать упущенное, однако конкретных целей по отставанию от соперников не ставит. В коллективе рассчитывают на постепенные улучшения с каждой гонкой.