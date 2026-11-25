Даже новый автомобиль нуждается в подготовке кузова к зиме. Об этом рассказал автоэксперт и сотрудник детейлинг-центра Константин Багузов в беседе с «Газетой.Ru». Он объяснил, какие антикоррозионные работы следует проводить ежегодно и почему оптимальным временем для них считается поздняя осень.

По словам специалиста, защита кузова от коррозии не сводится только к нанесению специальных средств на днище и обработке скрытых полостей. Она предполагает комплекс мероприятий, часть которых необходимо повторять каждый год.

Перед наступлением зимы автомобиль следует тщательно вымыть, включая днище. После этого нужно внимательно осмотреть кузов, чтобы вовремя обнаружить сколы краски, отслоения защитной мастики и другие повреждения лакокрасочного покрытия.

Найденные сколы эксперт советует обезжирить и закрасить. Повреждённый защитный слой на днище и в колёсных арках необходимо восстановить. Выполнить такие работы можно самостоятельно, однако Багузов рекомендует обращаться к специалистам. Без опыта легко пропустить небольшой дефект, который со временем способен стать причиной появления ржавчины.

Кроме того, автоэксперт призвал проверить положение бамперов. После контакта с препятствием эта деталь может сместиться и начать соприкасаться с элементами кузова, постепенно повреждая краску. Впоследствии на таком участке может образоваться очаг коррозии.

Осеннюю подготовку кузова Багузов советует завершить до начала зимнего сезона. Зимой дорожные службы используют агрессивные реагенты, поэтому автомобиль следует защитить от их воздействия заранее.

Ранее автоэксперт Роман Тимашов рассказал, какие участки кузова первыми подвергаются осенней коррозии. Он также перечислил признаки, по которым можно выявить появление ржавчины.