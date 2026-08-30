Даннер: у Williams больше проблем, чем кажется со стороны

Бывший гонщик Формулы 1, а теперь эксперт австрийского издания Motorsport Magazin Кристиан Даннер считает, что трудности Williams обусловлены не одной лишь недостаточно быстрой машиной. По его мнению, реальные проблемы команды гораздо серьёзнее.

«Думаю, проблем больше, чем это видно со стороны, – заявил Даннер. – Что-то явно идёт не так. Не случайно им не удаётся отыграть отставание несмотря на все усилия. Они постоянно застревают на предпоследнем месте, опережая только Cadillac».

Формально это утверждение не вполне соответствует действительности: до недавнего времени гонщики Williams опережали также Aston Martin. Однако после Гран При Нидерландов Карлос Сайнс признал, что модернизированная машина AMR26 теперь недосягаема для команды. По темпу FW48 действительно способен соперничать лишь с Cadillac F1.

В Зандфорте пилоты Williams к тому же столкнулись между собой на 66-м круге. Сайнс атаковал напарника в 1-м повороте, но ошибся при торможении, после чего машины соприкоснулись. Испанец сразу извинился перед командой, однако это уже не могло изменить ситуацию: автомобиль Алекса Элбона получил повреждения, и ему пришлось сойти с дистанции. Сам Карлос получил 10-секундный штраф и занял последнее место среди финишировавших гонщиков.

«То, что эти двое устроили на трассе, было очень занятно и не вполне профессионально, – продолжил Даннер. – Сайнс выбил с трассы Элбона, но такого быть не должно. И уж точно подобные инциденты не должны происходить между напарниками. Карлос совершенно неправильно оценивал ситуацию».

Недавно Williams продлила контракты с обоими гонщиками, поэтому руководству команды из Гроува и в дальнейшем придётся заниматься урегулированием подобных конфликтов. Даннер считает, что и здесь могут возникнуть сложности:

«Теперь Сайнс говорит, что у него лишь однолетний контракт, а не многолетний. В ответ на это Джеймс Ваулз заявил: "Нет, у нас многолетние договорённости". В общем, либо Сайнс что-то придумывает, либо в Williams сделали большую ошибку».

Определённые надежды команда связывает с этапом в Монце. В прошлом скоростная итальянская трасса подходила машинам Williams, однако масштабный пакет технических новинок будет подготовлен только к гонке в Баку. Тогда станет понятно, сможет ли команда хотя бы под конец сезона улучшить своё положение.