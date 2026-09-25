Даниил Квят помогает команде Alpine во время гоночного уик-энда в Баку

Даниил Квят снова работает с Alpine, где в 2021 году занимал должность резервного гонщика. В рамках гоночного уик-энда в Баку он оказывает команде помощь на симуляторе.

Квят находится на базе Alpine в Энстоуне и вместе с инженерами в прямом эфире наблюдает за выступлением Пьера Гасли и Франко Колапинто во время сессий. После этого он проверяет на симуляторе разные варианты настроек, предоставляет команде обратную связь, а наиболее подходящие решения специалисты применяют на реальной трассе.

Фото: F1news.ru

Alpine пока не делала официальных заявлений о сотрудничестве с Квятом. Поэтому неизвестно, носит ли его нынешняя работа разовый характер или Даниил продолжит постоянно заниматься симулятором в Энстоуне.

Короткий ролик, посвящённый работе Квята на базе Alpine, доступен по ссылке.