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Даниил Квят помогает команде Alpine во время гоночного уик-энда в Баку

Даниил Квят возобновил сотрудничество с Alpine: во время гоночного уик-энда в Баку он работает на симуляторе и помогает команде с настройками.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.09.2026, 11:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Даниил Квят снова работает с Alpine, где в 2021 году занимал должность резервного гонщика. В рамках гоночного уик-энда в Баку он оказывает команде помощь на симуляторе.

Квят находится на базе Alpine в Энстоуне и вместе с инженерами в прямом эфире наблюдает за выступлением Пьера Гасли и Франко Колапинто во время сессий. После этого он проверяет на симуляторе разные варианты настроек, предоставляет команде обратную связь, а наиболее подходящие решения специалисты применяют на реальной трассе.

Фото: F1news.ru

Alpine пока не делала официальных заявлений о сотрудничестве с Квятом. Поэтому неизвестно, носит ли его нынешняя работа разовый характер или Даниил продолжит постоянно заниматься симулятором в Энстоуне.

Короткий ролик, посвящённый работе Квята на базе Alpine, доступен по ссылке.

Источник

Даниил Квят (14)Alpine F1 Team (455)

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