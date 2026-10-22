Новые данные о столкновениях автомобилей с животными подтвердили опасность вождения в темноте.

С сокращением светового дня вождение становится опаснее: видимость ухудшается, а холодная и влажная погода усложняет дорожные условия. Кроме того, возрастает вероятность столкновения с животным, которое может привести к травмам.
Volvo изучила последние пятилетние данные Department for Transport (DfT). Согласно им, 54 per cent of “animal-related injury collisions” произошли в темноте. Это значительно выше общего показателя: после наступления темноты случались 28 per cent of accidents resulting in injury.
С 2021 по 2025 год в более чем 1,500 авариях с участием животных пострадали или погибли 1,939 человек. При этом 79 per cent of animal-related collisions произошли на загородных дорогах, а 28 per cent of collisions были смертельными или серьёзными.
Эти данные учитывают только происшествия, зафиксированные полицией. Поэтому “The overall number of animal strikes on Great Britain’s roads is therefore likely to be substantially higher,” отмечает Volvo. Британское общество защиты оленей оценивает число оленей, которые ежегодно получают травмы или погибают в результате столкновений с автомобилями в Великобритании, более чем в 40,000.
Volvo уделяет особое внимание столкновениям автомобилей с животными и изучает их с 80s. Компания даже располагает манекеном лося массой 350kg — одним из всего двух таких манекенов в мире. Volvo рекомендует посмотреть на YouTube, как они ведут себя во время испытаний.
Шведский бренд также оснащает свои автомобили системой Large Animal Detection. Она взаимодействует с датчиками машины и автоматической системой торможения, работая примерно так же, как системы распознавания пешеходов и велосипедистов.
Управляющий директор Volvo в Великобритании Nicole Melillo Shaw сказала: "As the darker nights draw in and the clocks go back, greater driver awareness of the risks on the roads can make for a safer journey. Animals on the road can appear with little warning, and the data shows that these incidents are concentrated in darkness and on rural roads.
“At Volvo, decades of real-world safety knowledge have helped shape technologies such as Large Animal Detection, designed to identify hazards and brake when needed. But staying alert and adapting your speed to the conditions remain essential, especially on darker winter journeys.”