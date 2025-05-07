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Торговля опасными подержанными шинами требует более строгого регулирования.

Мы требуем жестче регулировать продажу бывших в употреблении шин, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, и призываем власти активнее вмешиваться для предотвращения нарушений. Важно повысить стандарты и надзор, чтобы защитить жизни и улучшить качество обслуживания.
РедакцияР
Редакция
07.05.2025, 15:01·2 мин
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Фото: autoexpress

Проблема установки подержанных шин – это вопрос, затрагивающий каждого участника дорожного движения, потому что хотя вы и не покупаете потенциально ненадежные подержанные шины, ваш день может быть негативно затронут кем-то другим, кто это сделал.

Именно поэтому мы хотим, чтобы министры ужесточили нормы, касающиеся ожидаемых стандартов у продавцов подержанных шин, через официально поддерживаемую систему аккредитации для продавцов. Это предложит потребителям уровень качества и обслуживания, который сегодня слишком часто отсутствует на рынке, и хотя это может немного увеличить затраты для клиентов, это также значительно улучшит уверенность в выборе.

Во-вторых, мы хотим видеть более активное вмешательство со стороны властей для предотвращения игнорирования нарушителями норм и правил. Это означает увеличение контроля и надзора, а также более строгие наказания для тех, кто продолжает ставить под угрозу человеческие жизни.

В настоящее время контроль за продавцами подержанных шин лежит в компетенции департаментов торгового стандарта, финансируемых местными властями. Сокращение ресурсов означает, что сложно винить их за нашу неспособность справиться с проблемой, которая продолжает нарастать, но национальная проблема требует национального решения. Мы предлагаем более активную роль Управления стандартов транспортных средств и водителей (DVSA) под эгидой Министерства транспорта – возможно, расширение его работы по обеспечению соблюдения среди станций технического обслуживания, с дополнительным финансированием.

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